Інтерфакс-Україна
Політика
20:26 25.11.2025

"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

1 хв читати
"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

Першим кроком виходу із політичної кризи має стати відставка уряду, вважає фракція "Європейська Солідарність".

"Сьогоднішнє засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики розвіяло останні ілюзії – "злочинне угруповання" не просто розкрадало мільярди на схемах в енергетиці, фортифікаціях, оборонці, а й запустило свої щупальці в органи виконавчої влади і силових структур. Організатори ОПГ втручались у роботу окремих відомств і цілих міністерств, керували урядовцями, призначали "своїх" людей на потрібні посади", - йдеться у заяві фракції, оприлюдненій пресслужбою партії "Євросолідарність".

Це, впевнені у фракції, доводить, що діючий Кабінет міністрів "перетворився на зручний інструмент корупційної групи", який повністю зруйнував систему державного управління.

"Європейська Солідарність" звернулася до депутатів фракції "Батьківщина" із закликом об’єднатись в роботі по відновленню субʼєктності парламенту.

"Знаємо, після ініціативи "ЄС" "Батьківщина" також звернулася до апарату ВР за підписними листами для відставки уряду. Ми готові негайно підписати ці листи і закликаємо всіх депутатів "Батьківщини" негайно поставити підписи під листами "ЄС", - наголошується в заяві.

"Вперше за останні 7 років у нас є можливість повернути суб’єктність парламенту, відновити статус Верховної Ради як незалежного органу влади. Повернути роботу Конституції, бо зрештою в нас парламентсько-президентська, а не офісна республіка", - наголошується в заяві.

 

Теги: #заява #євросолідарність #батьківщина #вру #європейська_солідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 25.11.2025
Ініціативна група "Першого грудня" про заяву президента США: наші козирі – гідність, свобода і солідарність

Ініціативна група "Першого грудня" про заяву президента США: наші козирі – гідність, свобода і солідарність

08:10 24.11.2025
Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

15:47 23.11.2025
Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

01:27 23.11.2025
Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

16:12 22.11.2025
Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

14:52 21.11.2025
Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

14:18 21.11.2025
Верховний Суд розглядає позов Порошенка щодо санкцій РНБО

Верховний Суд розглядає позов Порошенка щодо санкцій РНБО

18:45 20.11.2025
Порошенки передали військовим 900 тисяч квадратних метрів для маскувальних сіток

Порошенки передали військовим 900 тисяч квадратних метрів для маскувальних сіток

15:15 20.11.2025
Апарат Верховної Ради передав "Євросолідарності" підписні листи за відставку уряду того ж дня, як отримав запит

Апарат Верховної Ради передав "Євросолідарності" підписні листи за відставку уряду того ж дня, як отримав запит

08:39 20.11.2025
УІНП дякує польській науковій спільноті за підтримку у відмові від політизації болючих питань минулого

УІНП дякує польській науковій спільноті за підтримку у відмові від політизації болючих питань минулого

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

ОСТАННЄ

Безпека України може визначатися лише із залученням України - Зеленський після розмови зі Стуббом

Дрісколл зустрічається з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого мирного плану для України

Расмуссен закликав Європу не чекати на США та розмістити до 20 тис. військ за лінією фронту України й створити повітряний щит

Зеленський і Стармер скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

Стубб: Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Макрон вважає, що деякі пункти запропонованого США плану щодо України потребують уточнень

США в рівній мірі взаємодіють з обома сторонами, щоб припинити війну в Україні - Білий дім

Мирний план для України рухається у правильному напрямку - прем’єр Фінляндії

Порошенко провів термінові консультації з президентом ЄНП Вебером щодо планів завершення війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА