"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

Першим кроком виходу із політичної кризи має стати відставка уряду, вважає фракція "Європейська Солідарність".

"Сьогоднішнє засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики розвіяло останні ілюзії – "злочинне угруповання" не просто розкрадало мільярди на схемах в енергетиці, фортифікаціях, оборонці, а й запустило свої щупальці в органи виконавчої влади і силових структур. Організатори ОПГ втручались у роботу окремих відомств і цілих міністерств, керували урядовцями, призначали "своїх" людей на потрібні посади", - йдеться у заяві фракції, оприлюдненій пресслужбою партії "Євросолідарність".

Це, впевнені у фракції, доводить, що діючий Кабінет міністрів "перетворився на зручний інструмент корупційної групи", який повністю зруйнував систему державного управління.

"Європейська Солідарність" звернулася до депутатів фракції "Батьківщина" із закликом об’єднатись в роботі по відновленню субʼєктності парламенту.

"Знаємо, після ініціативи "ЄС" "Батьківщина" також звернулася до апарату ВР за підписними листами для відставки уряду. Ми готові негайно підписати ці листи і закликаємо всіх депутатів "Батьківщини" негайно поставити підписи під листами "ЄС", - наголошується в заяві.

"Вперше за останні 7 років у нас є можливість повернути суб’єктність парламенту, відновити статус Верховної Ради як незалежного органу влади. Повернути роботу Конституції, бо зрештою в нас парламентсько-президентська, а не офісна республіка", - наголошується в заяві.