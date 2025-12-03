Інтерфакс-Україна
Політика
16:35 03.12.2025

Нардеп Тарасенко: у Держбюджеті-2026 передбачено майже 19 млрд грн на ветеранську політику

Фото: https://sluga-narodu.com

Державний бюджет на 2026 рік передбачає на заходи з розвитку ветеранської політики 18,9 млрд грн, що на 6,3 млрд грн більше, ніж у 2025 році, повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

За його словами, збільшення фінансування свідчить про пріоритет держави – створити умови, в яких кожен ветеран і кожна ветеранка зможуть повернутися до повноцінного цивільного життя, отримати якісну підтримку та реалізувати свій потенціал.

Народний депутат зазначив, що у 2026 році найбільше зростання фінансування передбачено для житлових програм, підтримки та допомоги ветеранам. "Зокрема, 5,7 млрд грн буде спрямовано на компенсацію за житло для ветеранів з інвалідністю, що на 1,7 млрд грн більше, ніж 2025 року. На заходи підтримки ветеранів, зокрема психологічну допомогу, професійну адаптацію, спортивні програми та впровадження нових напрямів – переобладнання авто, лікування опіків, паліативний догляд та адаптацію людей, які втратили зір, – закладено 4 млрд грн, що на 0,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році", - поінформував Тарасенко.

Значна частина збільшеного фінансування у 2026 році, додав він, піде саме на реабілітацію та підтримку військових, зокрема на розвиток системи супроводу ветеранів і розширення мережі ветеранських просторів. "Так, на підтримку фахівців із супроводу ветеранів – ключової ланки в отриманні державних послуг – закладено 2,9 млрд грн, що на 0,9 млрд грн більше. Розвиток мережі ветеранських просторів також отримає додаткові ресурси: у 2026 році на них передбачено 1,1 млрд грн (+0,6 млрд грн)", - повідомив Тарасенко.

Він наголосив, що ветерани – це не окрема категорія, а частина суспільства, яке формується їхньою мужністю. "Саме тому державна політика спрямована на те, щоб кожен ветеран і ветеранка мали можливість повернутися до активного життя, відчути гідну підтримку і знайти своє місце у громаді", – акцентував Тарасенко.

