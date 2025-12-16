Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українська переговорна делегація здійснить візит до США наприкінці поточного чи на початку наступного тижня для подальшої роботи над планом припинення війни в Україні після того, як американська сторона обговорить з РФ напрацьовані з Україною та країнами Європи позиції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Після дводенної роботи є відповідні напрацювання… Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали і тепер з усіма цими реакціями я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп. Я думаю, що найближчими днями – може, на вихідних, може, трішечки пізніше, будемо надіятися – чим раніше, тим краще", - сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів пресконференції у вівторок.