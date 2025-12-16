Інтерфакс-Україна
Політика
15:09 16.12.2025

Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський

1 хв читати
Українська делегація поїде в США після американсько-російських контактів на вихідних чи трохи пізніше – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Українська переговорна делегація здійснить візит до США наприкінці поточного чи на початку наступного тижня для подальшої роботи над планом припинення війни в Україні після того, як американська сторона обговорить з РФ напрацьовані з Україною та країнами Європи позиції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Після дводенної роботи є відповідні напрацювання… Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали і тепер з усіма цими реакціями я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в Сполучених Штатах Америки на рівні переговорних груп. Я думаю, що найближчими днями – може, на вихідних, може, трішечки пізніше, будемо надіятися – чим раніше, тим краще", - сказав Зеленський на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів пресконференції у вівторок.

Теги: #переговори #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:50 16.12.2025
Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

15:45 16.12.2025
Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

Обмеження гарантій безпеки для України в часі ще не обговорювалося – Зеленський

15:33 16.12.2025
Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

Зеленський провів спільну зустріч із премʼєром Нідерландів, президенткою Молдови та Генсеком Ради Європи

15:17 16.12.2025
Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

Україна розглядає членство в ЄС як частину гарантій безпеки з боку країн Європи - Зеленський

15:14 16.12.2025
Поки що нічого не вказує на готовність Путіна зробити крок до миру, важливо продовжувати військову підтримку України - прем'єр Нідерландів

Поки що нічого не вказує на готовність Путіна зробити крок до миру, важливо продовжувати військову підтримку України - прем'єр Нідерландів

13:55 16.12.2025
Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

Зеленський: Путін вірить лише в силу та гроші, тому російські активи можуть і повинні бути використані для захисту від агресії Росії

12:45 16.12.2025
Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

09:54 16.12.2025
Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

Зеленський зустрінеться з королем та прем’єром Нідерландів, виступить перед парламентом

08:52 16.12.2025
Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

Сполучені Штати надають Україні лічені дні до Різдва для погодження пропозицій США щодо гарантій безпеки

08:50 16.12.2025
США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

США призупинили реалізацію технологічної угоди з Великою Британією

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС тимчасово заборонила передачу іммобілізованих активів ЦБР

Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

ОСТАННЄ

Порошенко в Раді закликав змінити Держбюджет-2026 та відправити уряд у відставку

Раді пропонують ухвалити новий закон "Про політичні партії"

Чинне законодавство не дає відповіді на питання, де вибори можливі у разі припинення вогню чи завершення воєнного стану, - Айвазовська

Довіра до США і НАТО суттєво впала в Україні, до ЄС і Зеленського не змінюється, лише 9% громадян за вибори під час війни

Рада ЄС тимчасово заборонила передачу іммобілізованих активів ЦБР

МЗС Туреччини: Наголошуємо на важливості припинення атак, спрямованих проти портової інфраструктури сторін

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

Суд долучив до матеріалів справи про санкції проти Порошенка рішення ЄСПЛ про захист прав підсанкційних осіб

Україна готова буде провести вибори при рішенні питань безпеки, фінансування та реалізації виборчого права – Подоляк

Стратегія нацбезпеки США націлена на економпартнерство та процвітання для досягнення миру та майбутнього України – посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА