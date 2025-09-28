ЦВК опрацювала майже 80% протоколів за результатами виборів у Молдові

У Молдові опрацьовано майже 80% протоколів дільничних виборчих комісій, повідомляє офіційний сайт ЦВК Молдови.

За даними Центральної виборчої комісії, станом на вечір неділі опрацьовано 1174 із 2274 протоколів (51,63%). Свій вибір вже висловили понад 527 тисяч виборців.

Найбільшу підтримку отримала Партія дії та солідарності (PAS) - 42,36% голосів (223,3 тис.). Друге місце займає "Блокул Патріотік" із результатом 29,95% (157,8 тис.), третє - блок "Альтернатива" з 7,92% (41,7 тис.).

Джерело: https://pv.cec.md/ru/preliminare