14:08 12.08.2025

Комітет з питань фінансів рекомендує Раді відкликати Дубінського з посади заступника голови фінкомітету - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді відкликати народного депутата Олександра Дубинського (позафракційний) з посади заступника голови та члена комітету, повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Проголосували на комітеті відкликати Дубінського з посади заступника голови та члена комітету з питань фінансів та податкової політики", - написав Железняк у вівторок у Телеграм.

За його словами, це рішення підтримали одноголосно 16 народних депутатів.

Железняк також зазначив, що питання відкликання Дубінського з посади Верховна Рада розгляне на пленарному тижні 19-21 серпня.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань передало до суду справу Дубінського та його колишнього помічника за обвинуваченням у сприянні незаконному перетину кордону іншій особі. Дубінський перебуває під вартою.

Теги: #железняк #верховна_рада #відкликання #нардеп

