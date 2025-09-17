Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансування ЦВК на рівні 2025 р.

Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає фінансування Центральної виборчої комісії (ЦВК) на рівні 2025 року.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, пропонується передбачити витрати лише за однією статтею - керівництво і управління у сфері проведення виборів та референдумів - на рівні 275,2 млн грн.

Як повідомлялося, держбюджету-2025 передбачає 275,2 млн грн фінансування ЦВК.

У серпні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до виборів, однак їх необхідно проводити у безпечних обставинах.