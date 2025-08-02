Інтерфакс-Україна
Події
18:36 02.08.2025

НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

2 хв читати
НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано
Фото: НАБУ

В антикорупційних органах розповіли деталі щодо викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа - чотирьох осіб затримано, вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

"НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії - постачальника безпілотних літальних апаратів (БПЛА)", - йдеться у повідомленні САП у телеграмі.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду в розмірі 30% від суми контракту.

Також викрита схема заволодіння грошовими коштами при закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько $80 тис. вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній "відкат".

Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру.

Імена фігурантів не називались. За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата від "Слуг народу" Олексія Кузнєцова. Це фактично визнав голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, повідомивши, що членство Кузнєцова у фракції на час розслідування буде призупинено.

За даними ЗМІ, до схеми за участі Кузнєцова причетний ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова Мукачівської РДА).

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вже відсторонив фігурантів з посад, розпочато службове розслідування.

Теги: #схема #нгу #відкат #набу_сап #нардеп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 02.08.2025
Членство нардепа Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування - Арахамія

Членство нардепа Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування - Арахамія

18:05 02.08.2025
НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

17:42 02.08.2025
НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

17:40 02.08.2025
Командувач Нацгвардії вже відсторонив фігурантів гучної справи

Командувач Нацгвардії вже відсторонив фігурантів гучної справи

13:52 31.07.2025
Єврокомісар Кос констатує, що Рада відновила незалежність НАБУ та САП, і говорить про пріоритетність боротьби з корупцією

Єврокомісар Кос констатує, що Рада відновила незалежність НАБУ та САП, і говорить про пріоритетність боротьби з корупцією

13:44 31.07.2025
У Києві проходить акція на підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП

У Києві проходить акція на підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП

13:41 31.07.2025
Свириденко про відновлення незалежності НАБУ/САП: Це чітка відповідь на очікування суспільства та партнерів

Свириденко про відновлення незалежності НАБУ/САП: Це чітка відповідь на очікування суспільства та партнерів

15:49 29.07.2025
Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

Лікарі комунальної лікарні Києва за $10-15 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон

12:46 28.07.2025
У Києві затримано ще шістьох посадовців – фігурантів схем з розкрадання понад 2,5 млн грн

У Києві затримано ще шістьох посадовців – фігурантів схем з розкрадання понад 2,5 млн грн

10:32 28.07.2025
Втеча за $17 тис.: перекрито канал незаконного перетину кордону України

Втеча за $17 тис.: перекрито канал незаконного перетину кордону України

ВАЖЛИВЕ

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

Удар російського БпЛА забрав життя дитини на Сумщині

НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

Вторинні санкції припинять здатність РФ фінансувати війну – посол США при НАТО

Дві людини загинули в Херсоні в суботу через ворожі обстріли

ОСТАННЄ

Удар російського БпЛА забрав життя дитини на Сумщині

Розвідка Британії: Росія намагається оточити Покровськ, мета - перерізати логістику ЗСУ

На Харківщині поранено 6-річну дитину через удар російського FPV-дрона по автівці

Загинула людина через ворожий обстріл Костянтинівки

Буданов: Я дуже вдячний президенту, що він почув народ і не зробив помилки

У Вінниці відкрили кримінальну справу через протест біля ТЦК: затримано 5 осіб

Зеленський зустрівся з Усиком: Говорили про те, як посилити позиції України, зокрема в США, як не дати світу забути про злочини Росії

На підконтрольну уряду територію України повернули 19-річну дівчину

Міноборони запускає бета-тестування нового типу штрафів онлайн у застосунку Резерв+

Духівник Трампа - українцям: Тримайтесь, допомога вже в дорозі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА