НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

Фото: НАБУ

В антикорупційних органах розповіли деталі щодо викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа - чотирьох осіб затримано, вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

"НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії - постачальника безпілотних літальних апаратів (БПЛА)", - йдеться у повідомленні САП у телеграмі.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду в розмірі 30% від суми контракту.

Також викрита схема заволодіння грошовими коштами при закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько $80 тис. вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній "відкат".

Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Попередня правова кваліфікація — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру.

Імена фігурантів не називались. За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата від "Слуг народу" Олексія Кузнєцова. Це фактично визнав голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, повідомивши, що членство Кузнєцова у фракції на час розслідування буде призупинено.

За даними ЗМІ, до схеми за участі Кузнєцова причетний ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова Мукачівської РДА).

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вже відсторонив фігурантів з посад, розпочато службове розслідування.