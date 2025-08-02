Членство нардепа Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування - Арахамія

Членство нардепа Олексія Кузнєцова у фракції "Слуга народу" буде призупинено на час розслідування, повідомив голова фракції у парламенті Давид Арахамія.

"На час розслідування членство народного депутата Олексія Кузнєцова у фракції буде призупинено. Очікуємо на судовий розгляд цієї справи у відповідні терміни. Винні у корупційних злочинах мають понести справедливе покарання незалежно від статусів та посад", - написав він у телеграмі у суботу.

За його словами, фракція повністю підтримує ефективні дії НАБУ та САП щодо протидії корупції. "Антикорупційна інфраструктура працює незалежно і нещодавно проголосований парламентом президентський закон надає для цього усі необхідні гарантії. Взаємодія усіх в державі для подолання корупції вкрай важлива", - зазначив він.