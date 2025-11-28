Інтерфакс-Україна
Економіка
20:20 28.11.2025

Уряд погодив створення ІП "Діоніс Енерго Еко парк" в Житомирській області

 Кабінет Міністрів включив до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк (ІП) "Діоніс Енерго Еко парк"(Житомирська обл.) площею понад 13,2 га, ініціатором створення котрого виступило ТОВ "Діоніс біогаз енерджі", яке в середині лютого 2022 року запустило новий біогазовий комплекс встановленою потужністю 4,5 МВт.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, відповідне рішення уряд прийняв на засіданні у п'ятницю.

"Загальний обсяг інвестицій від компаній, що вже підтвердили участь у проєкті (ТОВ "Україна 2001", ТОВ "Теофопільська енергетична компанія" та ТОВ "Перша подільська енергетична компанія"), очікується на рівні 800 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Згідно з концепцією, розвиток парку передбачає залучення інвестицій учасників та коштів державного бюджету.

На його території планується розміщення підприємств у сферах  виробництва біогазу, біоетанолу та біопластику,  генерації альтернативної енергетики, виробництва будматеріалів, харчової промисловості, виробництва добрив та азотних сполук.

"Головною особливістю "Діоніс Енерго Еко парк" є фокус на еко-технологіях та енергоефективності, що повністю відповідає нашій меті політики "Зроблено в Україні", - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, слова якого наведено в повідомленні.

Наразі у Реєстрі індустріальних (промислових) парків налічується понад 112 об’єктів.

ТОВ "Діоніс БГЕ", основним видом діяльності якого є виробництво електроенергії, за даними Opendatabot, зареєстроване 2020 року, власниками та кінцевими бенефіциарами є Інна Школьна та Сергій Наголюк.

Компанія 2024 року отримала 11,7 млн грн чистого прибутку та 66,6 млн грн доходу, а за січень-вересень 2025 року відповідно 1,8 млн грн та 56,8 млн грн.

ТОВ "Теофопільська енергетична компанія" та "Перша подільська енергетична компанія" входять до складу групи компаній "Україна 2001", президентом та кінцевим бенефіциаром якої є підприємець Вадим Лейві.

"Україна 2001" займається вирощуванням зернових і технічних сільськогосподарських культур, розведенням свиней і великої рогатої худоби, переробкою цукрового буряка і виробництвом цукру.

Основним видом діяльності ТОВ "Теофіпольська енергетична компанія" (Хмельницька обл.) є виробництво електроенергії. Компанія побудувала та експлуатує біогазовий комплекс загальною потужністю 26  МВт, а також біоетанольний завод та експортує вироблений біоетанол у країни ЄС.

За даними Opendatabot, її дохід 2024 року становив 855 млн грн.

Крупний експортер біоетанолу "Перша подільська енергетична компанія" (Львів) 2024 року отримала 1,76 млрд грн чистого доходу.

