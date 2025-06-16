Інтерфакс-Україна
Події
09:50 16.06.2025

Додатковий період реєстрації на вступні іспити в магістратуру і аспірантуру проходить 16-17 червня

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Додатковий період реєстрації на вступні іспити в магістратуру і аспірантуру проходить 16-17 червня

Потенційні магістри й аспіранти, які не встигли зареєструватися для участі у вступних випробуваннях, матимуть змогу це зробити в додатковий період реєстрації із 16 до 17 червня  2025 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Реєстрацію осіб, які бажають узяти участь у ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ, здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти очно (за умови особистої присутності вступника) та/або дистанційно. У разі подання документів дистанційно, потенційним магістрам та аспірантам потрібно надіслати на електронну пошту приймальної комісії скановані копії реєстраційних документів і заповнити заяву-анкету, у якій зазначається інформація, необхідна для оформлення екзаменаційного листка", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Відзначається, що для зареєстрованих вступників на вебсайті Центру оцінювання буде створено інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань", а доступ до неї здійснюватиметься за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Далі, до 26 липня (включно) зареєстровані учасники додаткової сесії отримають запрошення в своїх онлайн-кабінетах.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.

Теги: #уцояо #аспірантура #магістратура #реєстрація

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