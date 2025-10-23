Інтерфакс-Україна
12:21 23.10.2025

В Україні зменшився запит на магістратуру через скорочення кількості вступників старше 25 років

В Україні спостерігається зменшення запиту на магістратуру через скорочення кількості вступників віком старше 25 років, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"Що стосується магістратури, то загалом запит на навчання в магістратурі зменшився цього року. Просів контракт. У нас було подано майже 218 тис. заяв в 2025 році проти 280 тис. в 2024 році, тобто падіння на 22,3%", - сказав Трофименко на брифінгу в Києві в четвер.

За його словами, зараховано в магістратуру більше 97 тис. осіб проти 126 тис. осіб в 2024 році, тобто падіння складає 22,9%. В той же час, він зазначив, що частка бюджету в наборі зросла на 6% пунктів.

"Логічне питання, чому такий спад? В цифрах ми бачимо менше на 15,5 тис. вступників віком 25+. Ми розуміємо, що ті, хто вступав в 2022-23 роках в магістратуру для різних задач, зокрема, хтось намагався використовувати магістратуру для ухилення від мобілізації, уже здобули освіту. І у нас велика частина громадян 25+ також вищу освіту уже мають. Через те у нас іде зниження цифр", - вважає Трофименко.

Що стосується аспірантури, то за його словами, спостерігається сильне скорочення частки чоловіків віком від 25 років, та подвоєння частки жінок серед зарахованих на бюджет.

Зокрема, на денну форму, яка дає право на відстрочку від мобілізації, зараховано 4 тис. 643 особи, а на на контракт зараховано 1 тис. 119 осіб.

"Кількість чоловіків-вступників впала на 70% від минулого року. Ми розуміємо, що аспірантура також вирівнялася і збалансувалася з цифрами до вторгнення", - додав він.

Як повідомлялося, раніше генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров заявляв, що одним із викликів вступної кампанії 2025 року було створення недружніх умов для тих, хто хоче використовувати вступ для отримання відстрочки від мобілізації.

