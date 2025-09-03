Інтерфакс-Україна
13:05 03.09.2025

Стартувало подання заяв в аспірантуру

Стартувало подання заяв в аспірантуру - для вступу на доктора філософії/мистецтв на основі диплома магістра (спеціаліста), повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Конкретні терміни подання заяв визначає кожен заклад у своїх правилах прийому. Також переглянути дати можна на сайті "Вступ-2025" у відповідних конкурсних пропозиціях", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що цьогоріч майбутні аспіранти вперше мають можливість скористатися перевагами онлайн-вступу та подати заяви через електронні кабінети вступників. 

"Важливе нагадування: після подання першої заяви жодну інформацію в електронному кабінеті змінити неможливо. Тож перевіряйте коректність даних до початку формування заяв", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що у 2025 році 80% вступників на аспірантуру є чоловіками, серед вступників на магістратуру - чоловіків майже 52%.

