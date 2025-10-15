Інтерфакс-Україна
17:07 15.10.2025

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих на бюджет аспірантів є "Комп’ютерні науки", "Економіка та міжнародні відносини" і "Медицина", повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"10 жовтня завершилося зарахування до аспірантури на бюджет… Вступ та зарахування на контракт може тривати до 20 жовтня", - йдеться в повідомленні міністерства в мережі Facebook.

Зазначається, що цьогоріч на аспірантуру подано 12 212 заяв, із який 11042 - на бюджет.

Із 5842 вступників, які подали заяви на бюджет, 4687 отримали рекомендації на бюджет, а з них 4610 зараховані на навчання.

Серед спеціальностей з найбільшою кількістю зарахованих аспірантів: "Комп’ютерні науки", "Економіка та міжнародні відносини", "Медицина", "Освітні науки", "Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка", "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка", "Машинобудування", "Біологія та біохімія", "Будівництво та цивільна інженерія" і "Інженерія програмного забезпечення".

В трійку вишів з найбільшою кількістю зарахованих увійшли: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і Національний університет "Львівська політехніка".

Як повідомлялося, найпопулярнішими спеціальностями, на які подавали документи вступники до закладів фахової передвищої освіти, є "Медсестринство", "Менеджмент", "Автомобільний транспорт".

Найпопулярнішими професіями, на які подавали документи вступники до закладів професійно-технічної освіти, є кухар, перукар і тракторист.

Теги: #аспірантура #спеціальності

