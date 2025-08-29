Інтерфакс-Україна
Події
12:33 29.08.2025

Учасники додаткової сесії вступних до аспірантури отримали результати в персональних кабінетах

Учасники додаткової сесії вступних випробувань до аспірантури, які складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) та проходили єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ), отримали свої результати за шкалою 100–200 балів, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У кабінетах учасники вступних випробувань також отримали картки результатів. У них зазначено, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання ЄВІ/ЄВВ, відповідний номер цього завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів. Відповідно,  учасник має змогу самостійно переконатися у правильності нарахованих балів", - йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що також у кабінетах учасників вступних випробувань уже доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна потенційним аспірантам для вступу. 

