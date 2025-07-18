Результати ЄФВВ в магістратуру та ЄВІ в аспірантуру розміщені в кабінетах учасників

Учасники основних сесій єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступу до аспірантури отримали результати в кабінетах учасників вступних випробувань, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"У відповідній вкладці в кабінетах учасників вступних випробувань уже доступна опція формування екзаменаційної картки, яка потрібна потенційним магістрам для вступу до закладів вищої освіти України. Для вступників до аспірантури ця опція стане доступною до 8 серпня, після оприлюднення результатів ЄВВ", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Крім того, учасники ЄФВВ мають змогу завантажити картку результатів цього вступного випробування, у якій зазначено, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, які він дав відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.

Також у картці результатів ЄВІ, яку також можна завантажити з кабінету учасника вступних випробувань, зазначено інформацію про те, під яким номером певний учасник виконував кожне завдання, відповідний номер цього завдання в системі УЦОЯО, правильні відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.