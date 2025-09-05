Інтерфакс-Україна
Пресконференції
14:54 05.09.2025

Освітяни заявляють про порушення їх прав низкою останніх ініціатив Міносвіти

2 хв читати
Освітяни заявляють про порушення їх прав низкою останніх ініціатив Міносвіти

 Ініціативи Міністерства освіти і науки України (МОН), підтримані урядом, все частіше оскаржуються в судах, а законопроєкти, націлені на так звану реорганізацію професійно-технічної освіти, ведуть до катастрофічного дефіциту професійних кадрів в технічній та інженерній сферах, відзначив аспірант, голова благодійної організації "Благодійний фонд "Змінимо наші життя" Роман Сергієнко.

"Аспіранти, заклади вищої освіти в судовому порядку, змушені захищати свої законні та конституційні права та свободи, через чергову спробу Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, реорганізувати навчальні процеси та заклади освіти, зменшити кількість університетів та ввести додаткові заходи контролю не передбачені законами та Конституцією України, що призводить до порушення конституційних прав та свобод освітян, науковців дітей та молоді, у тій їх частині, яка не може бути обмежена під час дії правового режиму воєнного стану, відповідно до Конституції України", - відзначив Сергієнко під час пресконференції на тему "Ініціативи МОН та їх наслідки" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він наголосив, що зміни, прийняті постановою Кабінету міністрів України від 8 квітня №426, дають змогу Міносвіти внести зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти з можливістю відрахування аспірантів, не дивлячись на успішне виконання вимог індивідуального плану аспіранта, виконання освітньої та наукової складової.

"Відповідно до листів-відповідей МОНу №1/8845-24 від 20.05.2024 року та Міністерства юстиції України №81631/С – 18859/7.2.4 від 31.05.2024 року, дані ініціативи не проходили правову та антидискримінаційну експертизу Міністерства юстиції України та були повернуті Кабінетом Міністрів України Міносвіти, про що вказано у відповіді на адвокатський запит від №1/16685-24 від 13.09.2024 р. за підписом заступника Міністра освіти і науки України пана Винницького", - йдеться в пресрелізі Сергієнка до пресконференції.

Також повідомляється, що окрім освітян, виступають проти такої реорганізації освіти і народні депутати України, якими в парламенті було організовано збір підписів під колективним зверненням до прем’єр-міністра України щодо скасування "змін, котрі націлені на позбавлення громадян України їх конституційних прав та свобод".

Учасники пресконференції закликають заборонити реорганізації та ліквідації навчальних закладів на термін три роки після завершення війни/воєнного стану, заборонити передавати в оренду навчальні заклади як єдиний майновий комплекс, заборонити реалізацію майна навчального закладу, змінити умови конкурсу на посаду керівника навчального закладу і запровадити обмеження терміну перебування його на посаді.

В заході також взяли участь голова Ради здобувачів вищої освіти, доктор філософії Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" Єлизавета Бодряго, викладач професійно-теоретичної підготовки Державного навчального закладу "Вище професійне училище №8 м. Стрия" Анатолій Кривошеєв, начальник юридичного відділу Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського Вадим Риков.

Теги: #аспірантура #освіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:05 03.09.2025
Стартувало подання заяв в аспірантуру

Стартувало подання заяв в аспірантуру

11:25 01.09.2025
У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

У Київському фаховому коледжі зв’язку відбулося посвячення у студенти

12:33 29.08.2025
Учасники додаткової сесії вступних до аспірантури отримали результати в персональних кабінетах

Учасники додаткової сесії вступних до аспірантури отримали результати в персональних кабінетах

16:02 27.08.2025
Кличко зустрівся із молодими фахівцями з Гарварду та МТІ

Кличко зустрівся із молодими фахівцями з Гарварду та МТІ

06:23 27.08.2025
Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

23:15 26.08.2025
Кабмін погодив експериментальний проєкт по запровадженню в школах програм профільної середньої освіти за академспрямуванням

Кабмін погодив експериментальний проєкт по запровадженню в школах програм профільної середньої освіти за академспрямуванням

13:13 21.08.2025
Мережева освіта може стати ключем до розвитку шкіл під час війни - засновниця ліцею ім. Чурюмова

Мережева освіта може стати ключем до розвитку шкіл під час війни - засновниця ліцею ім. Чурюмова

12:35 21.08.2025
Саміт перших леді та джентельменів-2025 буде присвячено освіті - Зеленська

Саміт перших леді та джентельменів-2025 буде присвячено освіті - Зеленська

12:12 21.08.2025
Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

Закон про професійну освіту відкриває доступ до понад 350 млн євро підтримки від ЄС - Свириденко

17:26 19.08.2025
Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

Освітній омбудсмен: тиск на батьків та учнів і примус до певної форми здобуття освіти неприпустимі

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

У пресцентрі "Інтерфакс-Україна" обговорили ризики для відбудови, інвестклімату і обороноздатністі

Експерти закликають до мілітаризації суспільства та оновлення безпекової архітектури держави

У Києві обговорили проблеми та перспективи реабілітації військових на Київщині

Швейцарія не припиняє гуманітарну допомогу Україні попри глобальну тенденцію до зменшення гуманітарної допомоги у світі

Альянс країнських Організацій Громадянського Суспільства та Платформа гуманітарних неурядових українських організацій залучили близько EUR5,4 млрд для гумдопомоги в Україні

Гуманітарні організації привертають увагу до захисту гумпрацівників через Duty of Care

Відновлення на Київщині потребують 9 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

Все більше американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні – аналітики

Адвокатське об’єднання «Barristers» підписало меморандум про співпрацю з кавказькими організаціями

Аспіранти заявляють про незаконність запровадження Міносвіти додаткових заліків та оскаржать їх в суді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА