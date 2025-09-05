Освітяни заявляють про порушення їх прав низкою останніх ініціатив Міносвіти

Ініціативи Міністерства освіти і науки України (МОН), підтримані урядом, все частіше оскаржуються в судах, а законопроєкти, націлені на так звану реорганізацію професійно-технічної освіти, ведуть до катастрофічного дефіциту професійних кадрів в технічній та інженерній сферах, відзначив аспірант, голова благодійної організації "Благодійний фонд "Змінимо наші життя" Роман Сергієнко.

"Аспіранти, заклади вищої освіти в судовому порядку, змушені захищати свої законні та конституційні права та свободи, через чергову спробу Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, реорганізувати навчальні процеси та заклади освіти, зменшити кількість університетів та ввести додаткові заходи контролю не передбачені законами та Конституцією України, що призводить до порушення конституційних прав та свобод освітян, науковців дітей та молоді, у тій їх частині, яка не може бути обмежена під час дії правового режиму воєнного стану, відповідно до Конституції України", - відзначив Сергієнко під час пресконференції на тему "Ініціативи МОН та їх наслідки" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Він наголосив, що зміни, прийняті постановою Кабінету міністрів України від 8 квітня №426, дають змогу Міносвіти внести зміни до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти з можливістю відрахування аспірантів, не дивлячись на успішне виконання вимог індивідуального плану аспіранта, виконання освітньої та наукової складової.

"Відповідно до листів-відповідей МОНу №1/8845-24 від 20.05.2024 року та Міністерства юстиції України №81631/С – 18859/7.2.4 від 31.05.2024 року, дані ініціативи не проходили правову та антидискримінаційну експертизу Міністерства юстиції України та були повернуті Кабінетом Міністрів України Міносвіти, про що вказано у відповіді на адвокатський запит від №1/16685-24 від 13.09.2024 р. за підписом заступника Міністра освіти і науки України пана Винницького", - йдеться в пресрелізі Сергієнка до пресконференції.

Також повідомляється, що окрім освітян, виступають проти такої реорганізації освіти і народні депутати України, якими в парламенті було організовано збір підписів під колективним зверненням до прем’єр-міністра України щодо скасування "змін, котрі націлені на позбавлення громадян України їх конституційних прав та свобод".

Учасники пресконференції закликають заборонити реорганізації та ліквідації навчальних закладів на термін три роки після завершення війни/воєнного стану, заборонити передавати в оренду навчальні заклади як єдиний майновий комплекс, заборонити реалізацію майна навчального закладу, змінити умови конкурсу на посаду керівника навчального закладу і запровадити обмеження терміну перебування його на посаді.

В заході також взяли участь голова Ради здобувачів вищої освіти, доктор філософії Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" Єлизавета Бодряго, викладач професійно-теоретичної підготовки Державного навчального закладу "Вище професійне училище №8 м. Стрия" Анатолій Кривошеєв, начальник юридичного відділу Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського Вадим Риков.