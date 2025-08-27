Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Понад 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Розподіл відбувся за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення сьогодні, 27 серпня 2025 року. Рекомендації надійшли в електронні кабінети та відображаються на сайті ЄДЕБО", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що якщо вступник отримав рекомендацію, то статус однієї із заяв змінився на "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням".

"Важливо: на бюджет надається тільки одна рекомендація за однією заявою. Тобто, якщо певна заява вже має такий статус, то в інших заявах він не з'явиться. Вступнику треба або виконати вимоги за цією заявою, або чекати рекомендацій на контракт", - додали у відомстві.

В Міносвіти розповіли, що для зарахування потрібно до 18:00 30 серпня: підтвердити вибір місця навчання; виконати вимоги до зарахування (відповідно до Правил прийому ЗВО); укласти договір про навчання.

Далі, після зарахування статус заяви зміниться на "Включено до наказу" (до 1 вересня).

"Якщо вступник вчасно не виконає вимоги до зарахування, то рекомендацію на бюджет буде скасовано, а заяву допущено до конкурсу на контракт. Тож цього року вступ буде можливий тільки на контракт. Рекомендації на контракт надаватимуть з 1 вересня", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у 2025 році на вступ до магістратури в системі сформовано понад 100 тис. кабінетів та подано 204 337 заяв.