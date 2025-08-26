Інтерфакс-Україна
Події
15:19 26.08.2025

Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено через підготовку надання рекомендацій на магістратуру

Фото: https://www.freepik.com/

Міністерство освіти і науки повідомляє, що з 16:00 26 серпня розпочнеться підготовка до роботи алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення на магістратуру. 

"У цей час доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО та сайту "Вступ-2025" буде тимчасово обмежено. Доступ до системи буде відновлений після розміщення рекомендацій — не пізніше за 28 серпня", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що цьогоріч на вступ до магістратури в системі сформовано понад 100 тис. кабінетів та подано 204 337 заяв. 

У Міносвіти повідомили, що список рекомендованих на бюджет буде оприлюднено до 28 серпня включно.

"Кожен вступник може отримати лише одну бюджетну рекомендацію (у кабінеті статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)"). Якщо вступник погоджується на запропоноване місце, до 18:00 30 серпня потрібно: підтвердити вибір місця навчання (в електронному кабінеті або безпосередньо в закладі), виконати вимоги до зарахування за Правилами прийому ЗВО та укласти договір про навчання", - додали у відомстві.

Згідно з повідомленням, зарахування на бюджет триватиме до 1 вересня, а 1 вересня почнеться надання рекомендацій на контракт, що триватиме до 30 вересня.

Після цього заклади можуть проводити лише додаткові набори на контракт  до 20 жовтня.

Теги: #вступ_2025 #єдебо #магістратура

