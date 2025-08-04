Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено з 15:00 4 серпня у зв’язку з підготовкою до надання рекомендацій на вступ

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Міністерство освіти і науки повідомляє, що з 15:00 4 серпня тимчасово буде обмежено доступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), сайту "Вступ-2025" та електронних кабінетів вступників у зв’язку з підготовкою та виконанням алгоритму надання рекомендацій на вступ.

"Важлива інформація. З 15:00 4 серпня тимчасово буде обмежено доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та електронних кабінетів вступників — у зв’язку з підготовкою та виконанням алгоритму адресного розміщення (для вступників на бакалавра, а також на магістратуру медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямувань)", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що роботу системи буде відновлено після розміщення рекомендацій — не пізніше 6 серпня.

Як повідомлялося, до 6 серпня вступники у персональних кабінетах отримають рекомендації на зарахування до вишів.

Під час вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і медичного магістра подано 816 тис. заяв, що на 3% більше, ніж попереднього року. Серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина.

У середньому кожен абітурієнт подав по 4 заяви, але найбільше вступників зробили лише один точковий вибір. Крім того, є 3 тис. кабінетів із максимальною кількістю заяв, яких в поточному році можна було подати п'ятнадцять.

Середній рівень конкурсного балу по регіонам при подачі заяв на вступ до вишів у 2025 році становить 145 із 200 можливих.

Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв від вступників стали Львівський національний університет ім. І.Франка, Національний університет "Львівська політехніка" і Київський національний університет ім Т.Шевченка.