Понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури

Понад 93 тис. осіб потенційних учасників вступних до магістратури звернулися до приймальних комісій закладів вищої освіти й отримали екзаменаційні листки, серед них 90,3 тис. осіб будуть проходитимуть тестування в Україні, а 3,3 тис. осіб – за кордоном, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Згідно з повідомленням УЦОЯО, учасники виявили найбільшу зацікавленість предметним тестом з педагогіки та психології — 16709 осіб, дещо менше охочих виявили бажання складати тест з управління та адміністрування — 16437 зареєстрованих учасників.

"Серед охочих вступити до магістратури 12152 осіб будуть складати тест із інформаційних технологій, із права та міжнародного права — 10 695 вступників, із психології та соціології — 9435 осіб, ще 5727 вступників братимуть участь у тестуванні з історії мистецтва. Цьогоріч 5 464 охочих вступити до магістратури складатимуть тестування із економіки та міжнародної економіки, із мовознавства — 5205 осіб, з обліку та фінансів — 5047 осіб, а з політології та міжнародних відносин – 2482 особи", - розповіли у відомстві.

Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.

Зокрема серед них 13591 учасників буть складати єдиний вступний іспит (ЄВІ), а 14818 осіб — єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

"Нагадаємо: вступники, які не зареєструвалися в основний період, мають змогу зробити це в додатковий — із 16 до 17 червня. Для цього потенційні магістри та аспіранти мають подати документи до приймальної комісії закладу вищої освіти", - йдеться в повідомленні.