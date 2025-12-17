Рада ЄС з очікує на відкриття кластерів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС - Качка

Фото: elements.envato.com

Рада ЄС висловила схвалення успішного завершення скринінгу (оцінки законодавства) Україною та Молдовою і прийняла до уваги оцінку Єврокомісії щодо готовності відкрити переговори у шести "кластерах", що є ключовим кроком у процесі вступу до ЄС, повідомив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Рада ЄС вітає успішне та своєчасне завершення скринінгу Україною та Республікою Молдова і бере до відома оцінку Комісії про готовність шести Кластерів до відкриття. Про це йдеться у Висновках головування про розширення, ухвалених 26-ма державами-членами за підсумками засідання Ради ЄС із загальних питань", - йдеться на сторінці Офісу віцепрем'єра у Фейсбуці у середу.

"Рада з нетерпінням очікує на відкриття Кластерів з обома кандидатами без зволікань, починаючи із Кластера "Основи процесу вступу до ЄС", а згодом – інших Кластерів, відповідно до методології та переговорних рамок. Рада проводить роботу з метою підготовки наступних кроків", – наводить Офіс фрагмент з Висновків головування.

Згідно з повідомленням Офісу віцепрем'єра, держави-члени відзначили: зусилля України щодо зміцнення верховенства права, а також просування судової та адміністративної реформ; важливість прозорих і заснованих на заслугах процесів добору та перевірки в судовій системі; важливість незалежних та ефективних антикорупційних інституцій; відданість нашої держави просуванню і захисту фундаментальних прав, та подальше зміцнення законодавчої та інституційної бази в цій сфері; досягнуту Україною стійку макроекономічну стабільність та прогрес у фіскальних та адміністративних реформах.

"Рада ЄС залишається відданою подальшому просуванню поступової інтеграції України до внутрішнього ринку Європейського Союзу на основі поглибленого впровадження Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, включно з Поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі", - зазначено у повідомленні.

Також було відзначено, що дуже високий рівень узгодження України з правом Європейського Союзу у сфері зовнішньої та безпекової політики є потужним сигналом її стратегічної відданості європейському шляху.

Зазначається, що документ базується на звіті Європейської Комісії в межах Пакета розширення 2025 та враховують прогрес кожної з країн-кандидатів.