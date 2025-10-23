ЄС знову не зміг ухвалити рішення щодо відкриття переговорних кластерів з Україною

Лідери Європейського союзу, констатуючи виконання Україною умов для відкриття переговорних кластерів про вступ в ЄС, не ухвалили відповідне рішення через позицію Угорщини.

Це випливає із заяви до висновків, яка була узгоджена 26 країнами-членами ЄС, окрім Угорщини, за результатами розгляду українського питання на засіданні Європейської ради у четвер в Брюсселі.

"Європейська Рада підтверджує непохитну підтримку ЄС шляху України до членства в ЄС та вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин", - йдеться в заяві до висновків.

У цьому зв’язку Європейська Рада закликала Україну, Раду та Комісію продовжувати роботу над процесом приєднання відповідно до підходу, що базується на заслугах.

"Кластер фундаментальних питань буде відкрито першим і закрито останнім, а кластери будуть відкриті після виконання умов, відповідно до методології розширення. Європейська Рада враховує оцінку Комісії про те, що кластери фундаментальних питань, внутрішнього ринку та зовнішніх відносин готові до відкриття", - зазначається в заяві.

Європейська Рада повернеться до цього питання на своєму наступному засіданні.