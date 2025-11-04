Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

Фото: МЗС України

На сьогодні єдиною політичною перешкодою для України на шляху членства в Європейському Союзі є Угорщина, яка блокує вступ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми виконали всі необхідні формальні передумови для відкриття кластерів. Ви це назвали і на сьогодні єдиною політичною перешкодою є Угорщина, яка блокує наш шлях до набуття членства в Європейському Союзі, до відкриття кластерів, зокрема першого кластеру, зловживаючи своїм статусом країни Європейського Союзу, країни НАТО", - сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону.