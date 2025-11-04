Інтерфакс-Україна
Події
21:54 04.11.2025

Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини

1 хв читати
Сибіга: Єдина політична перешкода для вступу України в ЄС - позиція Угорщини
Фото: МЗС України

На сьогодні єдиною політичною перешкодою для України на шляху членства в Європейському Союзі є Угорщина, яка блокує вступ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми виконали всі необхідні формальні передумови для відкриття кластерів. Ви це назвали і на сьогодні єдиною політичною перешкодою є Угорщина, яка блокує наш шлях до набуття членства в Європейському Союзі, до відкриття кластерів, зокрема першого кластеру, зловживаючи своїм статусом країни Європейського Союзу, країни НАТО", - сказав Сибіга в ефірі національного телемарафону.

 

Теги: #вступ #єс #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:39 04.11.2025
"Євросолідарність" закликає Раду і Кабмін обговорити доповідь Єврокомісії по Україні і врахувати її в роботі

"Євросолідарність" закликає Раду і Кабмін обговорити доповідь Єврокомісії по Україні і врахувати її в роботі

14:46 04.11.2025
Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

Кос: розширення ЄС – це реалістична можливість у найближчі роки

14:27 04.11.2025
Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

Кос: Європейська рада має всі підстави відкрити переговорні кластери з Україною до кінця листопада

13:10 04.11.2025
ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

ЄС cхвалила понад EUR1,8 млрд Україні п’ятого траншу в рамках Ukraine Facility

17:42 03.11.2025
Сибіга про прапор ЧВК "Вагнер" на кордоні з Естонією: Цей прапор символізує варварство та воєнні злочини

Сибіга про прапор ЧВК "Вагнер" на кордоні з Естонією: Цей прапор символізує варварство та воєнні злочини

14:15 03.11.2025
МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

МВФ може скасувати допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит – ЗМІ

03:44 03.11.2025
Сербія готова забезпечити амуніцією Європу і не заперечує проти передання її Україні - Вучич

Сербія готова забезпечити амуніцією Європу і не заперечує проти передання її Україні - Вучич

18:11 01.11.2025
Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

22:14 31.10.2025
Сибіга: удари РФ по підстанціях, що забезпечують роботу АЕС, не могли бути здійснені без участі "Росатому"

Сибіга: удари РФ по підстанціях, що забезпечують роботу АЕС, не могли бути здійснені без участі "Росатому"

13:38 31.10.2025
Деякі європейські країни намагаються виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів - Сибіга

Деякі європейські країни намагаються виключити певних російських олігархів із санкційних пакетів - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

ОСТАННЄ

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

Зеленський заслухав доповідь командира ДШВ щодо ситуації в районі Покровська

Підозрюваний до причетності в підриві "Північного потоку" українець Кузнецов оголосив голодування в італійській в’язниці

Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

Зеленський: Штурмові дії росіян в Покровську – це тиск ворога психологічно на Україну і всіх союзників

Орбан після виступу Зеленського в Брюсселі: Підтримка, яку Україна отримує від ЄС, включає угорські гроші

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Ситуація на покровському напрямку лишається критичною, ворог продовжує накопичення в місті – DeepState

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА