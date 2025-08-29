Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

Найбільше заяв на магістратуру від вступників зібрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а найбільшу кількістю бюджетних рекомендацій отримав Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням міністерства, найпопулярніші спеціальності (за кількістю поданих заяв), які обирали вступники на магістратуру в 2025 році: психологія — 23 223 заяв, право — 21 616, менеджмент — 14 581, середня освіта — 11 453 і комп’ютерні науки — 9 198.

Відзначається, що найбільше заяв на магістратуру зібрали такі заклади вищої освіти: КНУ імені Тараса Шевченка — 11 762 заяв, НУ "Львівська політехніка" — 9 815, ЛНУ імені Івана Франка — 7 237, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" — 7 069, НЮУ імені Ярослава Мудрого — 4 893, ДТЕУ — 4 705, ХНУ імені В. Н. Каразіна — 4 309, КНЕУ імені Вадима Гетьмана — 4 178, УДУ імені Михайла Драгоманова — 3 545 і НУБіП України — 3 501.

Також у відомстві розповіли про спеціальності з найбільшою кількістю бюджетних рекомендацій: середня освіта — 3 070 заяв, комп’ютерні науки — 1 745, електрична інженерія — 1 189, будівництво та цивільна інженерія — 1 101 і інженерія програмного забезпечення — 1 079.

Крім того, оприлюднено університети з найбільшою кількістю бюджетних рекомендацій: НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" — 1 806, КНУ імені Тараса Шевченка — 1 627, Національний університет "Львівська політехніка" — 1 561, ЛНУ імені Івана Франка — 1 086, НУБіП України — 749, НТУ "Харківський політехнічний інститут" — 716, ХНУ імені В. Н. Каразіна — 579, ХНУРЕ — 561, ДНП ДУ "Київський авіаційний інститут" — 528 і Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 504.

Як повідомлялося, у 2025 році на вступ до магістратури в системі сформовано понад 100 тис. кабінетів та подано 196 811 заяв, із них 106 439 - на бюджет. Понад 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет.