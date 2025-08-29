Інтерфакс-Україна
Події
15:18 29.08.2025

Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

2 хв читати
Найбільше заяв на магістратуру зібрав КНУ ім. Шевченка, а найбільшу кількість бюджетних рекомендацій отримав КПІ

Найбільше заяв на магістратуру від вступників зібрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а найбільшу кількістю бюджетних рекомендацій отримав Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", повідомляє Міністерство освіти і науки.

Згідно з повідомленням міністерства, найпопулярніші спеціальності (за кількістю поданих заяв), які обирали вступники на магістратуру в 2025 році: психологія — 23 223 заяв, право — 21 616, менеджмент — 14 581, середня освіта — 11 453 і комп’ютерні науки — 9 198.

Відзначається, що найбільше заяв на магістратуру зібрали такі заклади вищої освіти: КНУ імені Тараса Шевченка — 11 762 заяв, НУ "Львівська політехніка" — 9 815, ЛНУ імені Івана Франка — 7 237, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" — 7 069, НЮУ імені Ярослава Мудрого — 4 893, ДТЕУ — 4 705, ХНУ імені В. Н. Каразіна — 4 309, КНЕУ імені Вадима Гетьмана — 4 178, УДУ імені Михайла Драгоманова — 3 545 і НУБіП України — 3 501.

Також у відомстві розповіли про спеціальності з найбільшою кількістю бюджетних рекомендацій: середня освіта — 3 070 заяв, комп’ютерні науки — 1 745, електрична інженерія — 1 189, будівництво та цивільна інженерія — 1 101 і інженерія програмного забезпечення — 1 079.

Крім того, оприлюднено університети з найбільшою кількістю бюджетних рекомендацій: НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" — 1 806, КНУ імені Тараса Шевченка — 1 627, Національний університет "Львівська політехніка" — 1 561, ЛНУ імені Івана Франка — 1 086, НУБіП України — 749, НТУ "Харківський політехнічний інститут" — 716, ХНУ імені В. Н. Каразіна — 579, ХНУРЕ — 561, ДНП ДУ "Київський авіаційний інститут" — 528 і Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 504.

Як повідомлялося, у 2025 році на вступ до магістратури в системі сформовано понад 100 тис. кабінетів та подано 196 811 заяв, із них 106 439 - на бюджет. Понад 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет.

Теги: #магістратура #бюджет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 27.08.2025
Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

15:19 26.08.2025
Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено через підготовку надання рекомендацій на магістратуру

Доступ до ЄДЕБО, сайту "Вступ-2025" та кабінетів вступників буде обмежено через підготовку надання рекомендацій на магістратуру

20:06 22.08.2025
Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

Військові розкритикували вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, відзначивши, що столиця дає їм найбільше дронів

12:43 22.08.2025
Вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва б’є по силах оборони - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"

Вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва б’є по силах оборони - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"

11:57 21.08.2025
Заява УДАРУ щодо вилучення 8 млрд з бюджету столиці

Заява УДАРУ щодо вилучення 8 млрд з бюджету столиці

11:19 07.08.2025
Педагогіка, управління та ІТ - найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 р.

Педагогіка, управління та ІТ - найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 р.

09:37 25.07.2025
Запрошення для учасників додаткової сесії ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розміщено у персональних кабінетах - УЦОЯО

Запрошення для учасників додаткової сесії ЄФВВ і ЄВІ до магістратури розміщено у персональних кабінетах - УЦОЯО

17:14 18.07.2025
Результати ЄФВВ в магістратуру та ЄВІ в аспірантуру розміщені в кабінетах учасників

Результати ЄФВВ в магістратуру та ЄВІ в аспірантуру розміщені в кабінетах учасників

17:32 20.06.2025
Основна сесія вступних випробувань до магістратури пройде з 21 червня до 12 липня

Основна сесія вступних випробувань до магістратури пройде з 21 червня до 12 липня

09:50 16.06.2025
Додатковий період реєстрації на вступні іспити в магістратуру і аспірантуру проходить 16-17 червня

Додатковий період реєстрації на вступні іспити в магістратуру і аспірантуру проходить 16-17 червня

ВАЖЛИВЕ

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

ОСТАННЄ

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

Зеленський: Тільки ті, хто не розуміють, в якому технологічному стані війна, пропонують буферну зону

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

Україна наступного тижня організує європейський трек щодо гарантій безпеки – Зеленський

Польща призупинила всі польоти винищувачів F-16, за винятком оперативних

Ізраїль відмовляється від гуманітарних пауз у Газі

Україна повернула групу дітей з ТОТ Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА