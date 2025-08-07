Педагогіка, управління та ІТ - найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 р.

Фото: https://www.freepik.com/

У 2025 році найпопулярнішими спеціальностями для вступу до магістратури є педагогіка, управління та адміністрування і інформаційні технології, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Цьогорічні дані реєстрації на вступ до магістратури транслюють зміну трендів. Інформаційні технології, які ще нещодавно впевнено очолювали рейтинги, цього разу опинилися лише на третьому місці, поступившись педагогіці та управлінню й адмініструванню", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Він розповів, що найпопулярнішими спеціальностями для вступу до магістратури у 2025 році є: педагогіка – 16 709 вступників (зареєструвались на іспит), управління та адміністрування – 16 437, інформаційні технології – 13 152, право – 10 695 і психологія – 9 435.

Голова комітету підкреслив, що розрив між другим і третім місцями (управління та ІТ) становить понад 19%.

Крім того, Бабак розповів, якими були пріоритети у вступників за останні роки: 2023 рік - серед лідерів право, ІТ та психологія; 2024 рік - зростає попит на менеджмент, а ІТ починає здавати позиції; 2025 рік - педагогіка вперше очолює рейтинг, ІТ лише третє, а управлінські спеціальності продовжують бути серед пріоритетних напрямів.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що у 2025 році 80% вступників на аспірантуру є чоловіками, серед вступників на магістратуру - чоловіків майже 52%.