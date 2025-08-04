Інтерфакс-Україна
Події
09:23 04.08.2025

Ріст популярності інженерних і природничих спеціальностей буде видно через 3-4 роки

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Ріст популярності інженерних і природничих спеціальностей буде видно через 3-4 роки

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький вважає, що ріст популярності інженерних і природничих спеціальностей буде видно через три-чотири роки.

"Очевидно, проблема не на етапі вступу в ЗВО, а раніше! Саме тому цього року маємо 500 млн грн субвенцію на STEM лабораторії в школах і ще запроваджуємо старшу профільну в рамках НУШ... Але це дасть ефект через 3-4 роки. А зараз "збираємо плоди" минулого. От як хотілося б хоч трошки тверезого погляду на проблеми освіти!" - написав Винницький в мережі Facebook, коментуючи перелік спеціальностей, які зібрали найбільше заяв у 2025 році.

Крім того, він розповів, що ще Міносвіти зробило для популяризації природничих та інженерних спеціальностей.

Зокрема, було збільшено державне замовлення: електрична інженерія - 2500 місць на денну форму; будівництво і цивільна інженерія - 2800 місць; машинобудування - 2200 місць; комп'ютерні науки - 3400 місць; агрономія - 1900 місць.

Також підвищена стипендія для здобувачів, які вчаться на природничих та інженерних спеціальностях.

"Коефіцієнт на гранти для контрактників, які не поступають на бюджет на програми за природничими та інженерними спеціальностями - є. Якщо вступник вступає за контрактом на такі програми, вартість гранту (в разі його доступності вступникові за балами НМТ) множиться на коефіцієнт 1,5", - додав він.

Кріс того, надана можливість отримання гранту з нижчими балами, якщо вступаєш на програму за природничою або інженерною спеціальністю.

Серед іншого, 9 українських університетів наразі отримують нове лабораторне обладнання саме для досліджень із природничих та інженерних спеціальностей.

"Для особливо "жовчних" критиків повідомляю: син міністра і син профільного заступника міністра обидва є студентами бакалаврських програм з фізики. Вони обидва вчаться в Україні. Прохання коментарі в стилі "А де ваш власний приклад?" тримати при собі", - написав він.

Як повідомлялося, під час вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і медичного магістра подано 816 тис. заяв, що на 3% більше, ніж попереднього року. Серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина.

Теги: #спеціальності #популярність #освіта

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