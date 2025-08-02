На бакалаврат подано на 3% більше заяв, ніж минулого року

Під час вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і медичного магістра подано 816 тис. заяв, що на 3% більше, ніж попереднього року, повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Завершилось подання заяв на вступ-2025. Випускники шкіл створили 209 768 електронних кабінетів для вступу на бакалавра, ветеринарного або медичного магістра (цифра не включає вступників, які закінчили коледжі і вступають на бакалаврські програми на базі т.зв. НРК5). 816 088 заяв подано — на 22 тисячі більше, ніж торік (+3%)", - написав Винницький в мережі Facebook.

За його словами, у середньому кожен подав по 4 заяви (минулого року — 3), але найбільше вступників зробили лише один точковий вибір.

Крім того, є 3 тис. кабінетів із максимальною кількістю заяв, яких в поточному році можна було подати п'ятнадцять.

У Міносвіти зазначили, що серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина.

"Приємно бачити у цьому списку і інженерію, і освіту, і психологію — напрямки, які ми як держава підтримуємо через держзамовлення й грантові інструменти. Минулого року медицина не була в топ-10, отже це також прогрес", - вважає Винницький.

Також він розповів, що далі вступна кампанія переходить у нову фазу: до 6 серпня вступники побачать рекомендації на зарахування в кабінетах; до 18:00 9 серпня — мають підтвердити вибір; до 11 серпня — триватиме основне зарахування (для заяв із пріоритетами); до 30 серпня зарахування за контрактами.