Чоловіки складають 80% вступників на аспірантуру і майже 52% вступників у магістратуру - Бабак

У 2025 році 80% вступників на аспірантуру є чоловіками, серед вступників на магістратуру - чоловіків майже 52%, розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Цьогоріч 80% вступників на аспірантуру – чоловіки. Приблизно стільки ж складає доля чоловіків серед тих, хто не зʼявився на тестування. В середньому серед всіх спеціальностей таких виявилось 20,4%... Якщо говорити за магістратуру ситуація більш звична. Чоловіків та жінок вступників цього року тут практично порівну (жінок 48,2%), кількість тих, хто не зʼявився на тестування – 16,3%", - написав Бабак в телеграм-каналі, посилаючись на результати основної сесії вступних іспитів в магістратуру та аспірантуру.

Голова комітету нагадав, що у цьому році вступники складали тест на загальну навчальну компетентність, іноземну мову, а також іспит за спеціальністю.

Зокрема, що стосується загальної компетентності, тут лише 6 з 13 591 не подолали поріг в аспірантуру, і 79 з 93632 не подолали поріг для вступу в магістратуру, а більше половини майбутніх аспірантів і магістрів (65,3%) отримали вищий бал (від 150 до 200).

Щодо іноземної мови, то в аспірантуру не подолали поріг 298 вступники (2,7%), в магістратуру не подолали поріг 4,9%, а вищий бал отримали 39,8% вступників в аспірантуру і 29,3% вступників в магістратуру.

"Загалом, основна сесія показала хороші результати серед вступників, як в аспірантуру, так і магістратуру", - підсумував Бабак.

Також голова комітету опублікував гендерний розподіл вступних іспитів в магістратуру за спеціальностями. Зокрема, 50,6% жінок складали економіку, 54,3% – політологію, 52,7% – управління та адміністрування, 57,9% – право, 59,4% – облік та фінанси, 61,1% – історія мистецтв, 71,3% – педагогіка та психологія, 73,6% – психологія, 80,7% – мовознавство, а інформаційні технології жінки для вступу обрали найменше – 16,6%.

Як повідомлялося, понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва, виявили понад 14 тис. вступників.