Найпопулярнішими професіями за кількістю поданих заяв у профтехи є кухар, перукар і тракторист

Найпопулярнішими професіями, на які подавали документи вступники до закладів професійно-технічної освіти, є кухар, перукар і тракторист, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Цього тижня завершилася вступна кампанія до закладів професійної освіти 2025… Цікаво, що вперше за останні роки до топпрофесій серед вибору вступників потрапив "верстатник широкого профілю", - йдеться в повідомленні міністерства.

Так, найпопулярнішими професіями за кількістю поданих заяв є: "Кухар. Кондитер. Офіціант", "Перукар. Манікюрник. Візажист", "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар. Водій", "Слюсар ремонту колісних транспортних засобів. Водій", "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення", "Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр", "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування", "Кравець. Закрійник", "Електрозварювальник" і "Верстатник широкого профілю".

Загалом 527 закладів професійної освіти приймали заяви від студентів. Було подано 80 488 заяв,і зараховано до навчання у профтехах 77 320 студентів.

Як повідомлялося, найпопулярнішими спеціальностями, на які подавали документи вступники до закладів фахової передвищої освіти, є "Медсестринство", "Менеджмент", "Автомобільний транспорт".