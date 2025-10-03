Інтерфакс-Україна
Події
16:34 03.10.2025

Найпопулярнішими професіями за кількістю поданих заяв у профтехи є кухар, перукар і тракторист

1 хв читати
Найпопулярнішими професіями за кількістю поданих заяв у профтехи є кухар, перукар і тракторист

Найпопулярнішими професіями, на які подавали документи вступники до закладів професійно-технічної освіти, є кухар, перукар і тракторист, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Цього тижня завершилася вступна кампанія до закладів професійної освіти 2025… Цікаво, що вперше за останні роки до топпрофесій серед вибору вступників потрапив "верстатник широкого профілю", - йдеться в повідомленні міністерства.

Так, найпопулярнішими професіями за кількістю поданих заяв є: "Кухар. Кондитер. Офіціант", "Перукар. Манікюрник. Візажист", "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Слюсар. Водій", "Слюсар ремонту колісних транспортних засобів. Водій", "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення", "Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр", "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування", "Кравець. Закрійник", "Електрозварювальник" і "Верстатник широкого профілю".

Загалом 527 закладів професійної освіти приймали заяви від студентів. Було подано 80 488 заяв,і зараховано до навчання у профтехах 77 320 студентів.

Як повідомлялося, найпопулярнішими спеціальностями, на які подавали документи вступники до закладів фахової передвищої освіти, є "Медсестринство", "Менеджмент", "Автомобільний транспорт".

Теги: #спеціальності #топ #профтехосвіта #заклади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 25.09.2025
"Медсестринство" є найпопулярнішою спеціальністю серед вступників фахових коледжів - Міносвіти

"Медсестринство" є найпопулярнішою спеціальністю серед вступників фахових коледжів - Міносвіти

15:57 15.09.2025
Україна на рівні з країнами ЄС підписала декларацію про розвиток профтехосвіти до 2030 р.

Україна на рівні з країнами ЄС підписала декларацію про розвиток профтехосвіти до 2030 р.

11:53 07.08.2025
Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право має найвищий прохідний бал на бюджет

Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право має найвищий прохідний бал на бюджет

11:19 07.08.2025
Педагогіка, управління та ІТ - найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 р.

Педагогіка, управління та ІТ - найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 р.

10:07 04.08.2025
Бабак про вступну кампанію-2025: Оптимізму не додають популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу

Бабак про вступну кампанію-2025: Оптимізму не додають популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу

09:23 04.08.2025
Ріст популярності інженерних і природничих спеціальностей буде видно через 3-4 роки

Ріст популярності інженерних і природничих спеціальностей буде видно через 3-4 роки

17:57 01.08.2025
Наглядова рада Запорізького нацуніверситету націлилась увійти до топ-20 університетів України за 2 роки – голова

Наглядова рада Запорізького нацуніверситету націлилась увійти до топ-20 університетів України за 2 роки – голова

11:43 29.07.2025
У вступній кампанії-2025 знову популярні право, менеджмент і філологія

У вступній кампанії-2025 знову популярні право, менеджмент і філологія

10:32 30.06.2025
Вступна кампанія до профтехів розпочинається з 1 липня

Вступна кампанія до профтехів розпочинається з 1 липня

06:02 04.05.2025
На Херсонщині планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах - Прокудін

На Херсонщині планують встановлення модульних освітніх центрів у постраждалих громадах - Прокудін

ВАЖЛИВЕ

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

Газовидобувна інфраструктура "Нафтогазу" зазнала наймасованішого удару від початку війни

ОСТАННЄ

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

В управління АРМА передано 15 млн грн, знайдених під час обшуку в ексдепутата-регіонала Макеєнка

До 15 років тюрми засуджено "крота" воєнної розвідки РФ, який видавав себе за капелана

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

Голова УІНП: Треба побороти традицію представлення українців як жертв історичних подій

Зеленський запросив президента Конго приїхати в Україну

Кабмін виділив 1 млрд грн Держприкордонслужбі на зміцнення обороноздатності

Кабмін призначив Рибченка заступником міністра розвитку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА