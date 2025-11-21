Інтерфакс-Україна
Події
11:50 21.11.2025

Загальна кількість профтехів більша, ніж потрібна, тому мережа модернізується і осучаснюється - Міносвіти

Фото: https://t.me/Ukrenergo

Заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній заявляє, що на сьогодні в Україні закладів професійної освіти більше, ніж потрібно, тому їх мережа модернізується і осучаснюється.

"Загальна кількість цих закладів більша, ніж нам потрібна. Вона нам дісталася такою радянською спадщиною. Багато з них уже не функціонують або не здійснюють набір. По-трошки ми цю мережу оптимізуємо і фокусується на тому, щоб ті заклади, які залишаться в мережі, стали сучасними, отримали сучасне обладнання, нові майстерні, відремонтовані лабораторії", - сказав Завгородній в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Він нагадав, що Міносвіти разом з місцевою владою і міжнародними партнерами уже продовж декількох років роблять реконструкцію в майстернях і лабораторіях закладів професійної освіти по всій країні.

"Загалом, станом на зараз, ми наближаємося до двохсотої майстерні, яку ми відремонтували за останні два роки. Наступного року ми плануємо подвоїти. Крім того, ми будемо інвестувати в термомодернізацію будівель, утеплення гуртожитків, щоб і інші простори, які важливі для наших студентів, ставали більш сучасними і привабливими", - дода заступник міністра.

За його словами, щороку планується оновлювати близько 100 майстерень і лабораторій в закладах освіти, щоб протягом 10 років прийти до повного оновлення професійної освіти.

Як повідомлялося, в кінці жовтня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів працює над реформою професійної освіти, яка має відповідати вимогам часу і ринку. Вона розповіла, що станом на кінець жовтня, у межах проекту "100 майстерень" вже оновлено 120 навчально-практичних центрів.

Теги: #профтехосвіта #завгородній #міносвіти

