Медицина
14:36 23.10.2025

Мережа лікарень з послугами ендопротезування у Києві тепер налічує 9 медзакладів

Кількість лікарень, які надають послуги з ендопротезування у Києві, зросла з чотирьох до дев’яти, повідомили в департаменті охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У Києві продовжують удосконалювати систему медичного забезпечення та наближувати медичні послуги до пацієнта. Одним із пріоритетних напрямів лишається ендопротезування. Наразі операції із заміни суглобів проводять у дев’яти столичних медзакладах. Раніше таку послугу надавали у чотирьох лікарнях", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА на сайті у четвер.

За інформацією департаменту, станом на 1 жовтня 2025 року медичної послуги з ендопротезування потребували 11 067 пацієнтів, з них прооперовано 1 346.

"Велика затребуваність послуги з ендопротезування та можливості медичних закладів спонукають до розширення мережі. Таким чином, ми зможемо охопити більше пацієнтів, які потребують планового оперативного втручання. Важливо, що цю послугу медзаклади можуть надавати як киянам, так і гостям міста за направленням лікаря", – зазначила виконувачка обов’язків директорки департаменту Тетяна Мостепан.

За її словами, у столиці ендопротезування здійснюється в межах державної програми МОЗ України, що забезпечує пацієнтів безплатними протезами через електронну чергу. Оплату за надану медичну послугу (операцію) здійснює Національна служба здоров’я України.

Для киян додатково проводиться закупівля ендопротезів за кошти міського бюджету. Це дає змогу скоротити черги та покращити доступність до якісних медичних послуг.

Наразі ендопротезування проводять в міських клінічних лікарнях № 1, 3, 4, 6, 7 (з урахуванням нового підрозділу – колишньої КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9"), 8, 12, а також у КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" та КНП "Свято-Михайлівська клінічна лікарня міста Києва".

