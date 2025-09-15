Україна на рівні з країнами ЄС підписала декларацію про розвиток профтехосвіти до 2030 р.

Україна на рівні з країнами Європейського Союзу підписала декларацію про розвиток професійно-технічної освіти до 2030 року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"В місті Гернінг (Данія) відбулася зустріч міністрів освіти країн ЄС та країн-кандидатів на членство в ЄС, її мета — визначити спільний план розвитку профтехосвіти до 2030 року. Важливо, що Україна вперше взяла участь у заході як країна розширення ЄС. Нашу країну представляв перший заступник міністра освіти і науки Євген Кудрявець", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що під час зустрічі Міносвіти разом із міністерствами освіти країн ЄС підписало Гернінзьку декларацію, яка визначає спільні пріоритети розвитку професійної освіти та співпраці країн ЄС за напрямом на період 2026–2030 років.

Повідомляється, що Україна та країни ЄС у межах Гернінзької декларації 2026–2030 планують: розвивати дуальну освіту та практику на виробництві, особливо у сферах, важливих для зеленої та цифрової трансформації; забезпечувати доступність профтехосвіти для дорослих і представників уразливих груп; підтримувати викладачів через підвищення кваліфікації та поліпшення умов праці; інвестувати в Центри професійної досконалості, розвиток цифрових навичок та навичок роботи зі штучним інтелектом; посилювати міжнародну мобільність студентів (ціль — охопити 12% студентів до 2030 року); застосовувати сталий підхід до фінансування та активно використовувати інструменти такі ЄС, як Erasmus+.