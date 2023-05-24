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11:28 24.05.2023

Міністр Лісовий: Профтех - це вдалий варіант освіти для дорослих

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Міністр Лісовий: Профтех - це вдалий варіант освіти для дорослих

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає за необхідне відійти від парадигми, що професійно-технічна освіта - це опція навчання лише після школи.

"Скількох ви знаєте людей, які здобули вищу освіту, жодного дня не працювали за фахом і йшли на якісь курси, щоб здобути нову професію - графічного дизайнера, колориста, будівельника чи ІТ-спеціаліста? Упевнений, що таких прикладів - безліч. У підсумку маємо ситуацію, коли люди витрачають час і гроші на освіту, яка їм насправді й не потрібна, а потім витрачають ті самі час і гроші знову, аби перевчитися іншій спеціальності", - написав Лісовий у фейсбуці.

За його словами, сучасна професійно-технічна освіта - це оптимальне рішення, щоб здобути бажану професію і якомога швидше вийти на ринок праці, що особливо актуально в умовах війни.

"Тож наше завдання на сьогодні зробити професійну освіту гнучкою, інклюзивною та витривалою. (...) Важливим аспектом є навчання і професійний розвиток протягом життя. Ми маємо вийти з парадигми, де профтех - це опція навчання лише після школи, адже це також вдалий варіант освіти для дорослих", - написав міністр.

Теги: #лісовий #профтехосвіта

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