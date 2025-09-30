Лісовий: Частина вишів нарікає на зростання вартості контрактів, а частина - за збереження інтидативного підходу

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що частина університетів нарікає на зростання вартості контрактного навчання, а частина виступає за збереження інтидативного підходу.

"Що стосується індикативної собівартості (навчання в закладах вищої освіти - ІФ-У), яка зросла. Частина університетів дійсно нарікає на це зростання вартості контрактного навчання, а частина університетів навпаки наполягає на тому, щоб це було збережено, тому що вони отримують дуже добрий приріст в цьому контексті", - сказав Лісовий на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Міністр зазначив, що наразі йде пошук компромісного рішення з врегулювання цього питання.

Також він зазначив, що виїзд молоді за кордон, в тому числі для навчання в магістратурі, пов'язаний не так з якістю освіти чи її дороговизною, як з війною.

Як повідомлялося, в квітні Кабінет міністрів прийняв постанову, якої передбачив, що вартість навчання за контрактом у державних вишах на престижних спеціальностях буде підвищена до вартості навчання студента бюджетної форми навчання, яку витрачає на нього держава в конкретному виші. Зокрема, затверджено перелік спеціальностей, для навчання на яких у 2025 році будуть встановлені граничні, тобто мінімально можливі, ціни на контракт.