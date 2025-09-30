Інтерфакс-Україна
Події
16:14 30.09.2025

Лісовий: Частина вишів нарікає на зростання вартості контрактів, а частина - за збереження інтидативного підходу

1 хв читати
Лісовий: Частина вишів нарікає на зростання вартості контрактів, а частина - за збереження інтидативного підходу

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що частина університетів нарікає на зростання вартості контрактного навчання, а частина виступає за збереження інтидативного підходу.

"Що стосується індикативної собівартості (навчання в закладах вищої освіти - ІФ-У), яка зросла. Частина університетів дійсно нарікає на це зростання вартості контрактного навчання, а частина університетів навпаки наполягає на тому, щоб це було збережено, тому що вони отримують дуже добрий приріст в цьому контексті", - сказав Лісовий на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Міністр зазначив, що наразі йде пошук компромісного рішення з врегулювання цього питання.

Також він зазначив, що виїзд молоді за кордон, в тому числі для навчання в магістратурі, пов'язаний не так з якістю освіти чи її дороговизною, як з війною.

Як повідомлялося, в квітні Кабінет міністрів прийняв постанову, якої передбачив, що вартість навчання за контрактом у державних вишах на престижних спеціальностях буде підвищена до вартості навчання студента бюджетної форми навчання, яку витрачає на нього держава в конкретному виші. Зокрема, затверджено перелік спеціальностей, для навчання на яких у 2025 році будуть встановлені граничні, тобто мінімально можливі, ціни на контракт.

Теги: #лісовий #вартість_навчання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:01 30.09.2025
Деякі сценарії підвищення зарплат педагогам в 2026р потребують більше коштів, ніж закладено в проекті бюджету - Лісовий

Деякі сценарії підвищення зарплат педагогам в 2026р потребують більше коштів, ніж закладено в проекті бюджету - Лісовий

13:17 25.09.2025
Лісовий: причина низького вступу на інженерні і природничі спеціальності - в школі

Лісовий: причина низького вступу на інженерні і природничі спеціальності - в школі

12:26 25.09.2025
Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

11:51 25.09.2025
Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

11:16 25.09.2025
Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

10:51 19.09.2025
Лісовий: уряд має працювати над проблемою зарплат медпрацівників шкіл

Лісовий: уряд має працювати над проблемою зарплат медпрацівників шкіл

14:05 08.09.2025
Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

11:32 05.09.2025
Лісовий: Я не тримаюся за свою посаду і не прагну популярності

Лісовий: Я не тримаюся за свою посаду і не прагну популярності

11:20 01.09.2025
В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

10:04 01.09.2025
Новий навчальний рік можливий завдяки українським воїнам - звернення Шмигаля і Лісового

Новий навчальний рік можливий завдяки українським воїнам - звернення Шмигаля і Лісового

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

ГУР ліквідувало підполковника "Росґвардії" та ще двох його поплічників

ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

ОСТАННЄ

У серпні було розслідувано 192 заяви про порушення з боку ТЦК, 173 з них виявилися маніпуляціями – командування Сухопутних військ

Об'єкти, присвячені Буніну, Петрову, Інбер і Олеші, належать до символіки російської імперської політики - УІНП

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

"Епіцентр" та норвезька Itera в жовтні запустять цифрову платформу з фінансування гумдопомоги та проєктів відбудови

Окупанти знов наростили інтенсивність авіаударів по Україні після дводенного зменшення – Генштаб

Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в Києві є пропагандою російської імперської політики - УІНП

Поліція викрила чиновника КМДА, який підроблював документи про відрядження, щоб виїхати за кордон під час війни

Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

Віталій Коротич помер в Москві

Запрацював викуп торговельними організаціями вживаних авто без постановки на облік в ТЦК – голова ВААІД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА