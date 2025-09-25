Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

Міністерство освіти і науки України ще напрацьовує механізм, за яким планується підвищувати заробітні плати педагогам в 2026 рокі, повідомив міністр Оксен Лісовий.

"Ми маємо в проекті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат", - сказав Лісовий журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на запитання за яким механізмом буде проводитися анонсоване поетапне підвищення зарплат вчителям в 2026 році.

Він додав, що підвищення уже задеклароване, а питання механіки буде представлено до голосування проєкту держбюджету на 2026 рік в парламенті.

"Ми будемо мати механізм в який спосіб ми робимо підвищення: чи ми заходимо глибоко в структуру заробітної плати, чи робимо простішу модель. Про це ми пізніше повідомимо", - заявив міністр.

На уточнююче запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи при збільшенні зарплат педагогів у 2026 році паралельно збережеться і існуюча "вчительська доплата" (2 тис. грн/міс.), Лісовий зазначив: "Щодо того, чи збережеться доплата, яку ми сьогодні маємо, то власне про це і мова, якою буде майбутня структура збільшення заробітної плати. Ми над цим зараз працюємо".

Міністр додав, що певна затримка з формуванням нової механіки доплат повʼязана, зокрема, і з тим, як охопити і заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становить 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").