Інтерфакс-Україна
Події
11:16 25.09.2025

Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

2 хв читати
Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

Міністерство освіти і науки України ще напрацьовує механізм, за яким планується підвищувати заробітні плати педагогам в 2026 рокі, повідомив міністр Оксен Лісовий.

"Ми маємо в проекті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат", - сказав Лісовий журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на запитання за яким механізмом буде проводитися анонсоване поетапне підвищення зарплат вчителям в 2026 році.

Він додав, що підвищення уже задеклароване, а питання механіки буде представлено до голосування проєкту держбюджету на 2026 рік в парламенті.

"Ми будемо мати механізм в який спосіб ми робимо підвищення: чи ми заходимо глибоко в структуру заробітної плати, чи робимо простішу модель. Про це ми пізніше повідомимо", - заявив міністр.

На уточнююче запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи при збільшенні зарплат педагогів у 2026 році паралельно збережеться і існуюча "вчительська доплата" (2 тис. грн/міс.), Лісовий зазначив: "Щодо того, чи збережеться доплата, яку ми сьогодні маємо, то власне про це і мова, якою буде майбутня структура збільшення заробітної плати. Ми над цим зараз працюємо".

Міністр додав, що певна затримка з формуванням нової механіки доплат повʼязана, зокрема, і з тим, як охопити і заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становить 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").

Теги: #заробітна_плата #міносвіти #лісовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:26 25.09.2025
Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

11:51 25.09.2025
Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

16:30 23.09.2025
Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

Необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи - Гетманцев

13:23 23.09.2025
Міносвіти затвердило модельні навчальні програми для дітей з окупованих територій

Міносвіти затвердило модельні навчальні програми для дітей з окупованих територій

16:52 22.09.2025
Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

16:00 22.09.2025
Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

Гетманцев: частина бізнесу незадоволена вимогою середньої зарплати 12–16 тис. грн для ліцензій на підакцизні товари

10:51 19.09.2025
Лісовий: уряд має працювати над проблемою зарплат медпрацівників шкіл

Лісовий: уряд має працювати над проблемою зарплат медпрацівників шкіл

10:09 19.09.2025
У закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат - Міносвіти

У закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат - Міносвіти

13:43 18.09.2025
Закон про професійну освіту набув чинності

Закон про професійну освіту набув чинності

13:23 16.09.2025
Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

Представники Українського та Французького Червоного Хреста  обговорили напрямки співпраці.

Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

Росіяни просунулися у двох областях - DeepState

ЄС готується до завершення дії тимчасового захисту для українців

САП: передано до суду справу працівника СБУ, викритого на вимаганні $300 тис.

В результаті успішної атаки ГУР у РФ "упала" національна банківська система швидких платежів

Росіяни атакували Ніжин, без електрики лишилися близько 30 тис. абонентів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА