Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що у відомства є розуміння, що дошкільна, позашкільна, професійно-технічна і фахова передвища освіта повинна бути привʼязана до зростання заробітних плат в школі.

"Що стосується підвищення заробітньої плати для інших ланок освіти (окрім школи - ІФ-У) - це для нас важливий виклик. Ми розуміємо, що дошкілля, позашкілля, професійно-технічна освіта, фахова передвища освіта повинна бути привʼязана до зростання заробітних плат в школі", - сказав Лісовий журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на запитання про ідею голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо необхідності вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи, і запровадити дотації громадам на оплату праці в дошкільних навчальних закладів.

Міністр зазначив, що нормативно на сьогодні є можливість збільшення зарплат в дошкіллі, так як новий закон передбачає, що обсяг зарплати для педагогів згідно тарифної сітки є лише нижньою межею, і органи місцевого самоврядування можуть встановлювати той рівень зарплати для вихователів, який вважають за потрібне.

"Інше питання, чи вони це роблять, чи є спроможність у громад це робити. Велика частина громад є спроможними і вони можуть встановити підвищену заробітну плату. Водночас, є і прифронтові громади і певні економічно-неспроможні громади, і для них потрібний в рамках дотації якийсь додатковий ресурс на цю потребу", - заявив Лісовий.

Він наголосив, що в цьому контексті підтримує ініціативу депутатів, і якщо будуть знайдені джерела фінансування для такої субвенції, міністерство буде щасливим.

Серед іншого, віз звернув увагу, що не треба забувати про позашкільну освіту, яка також відноситься до сфери управління органів місцевого самоврядування, і є критично низькооплачуваною.

Як повідомлялося, 23 вересня Гетманцев заявив, що необхідно вирівняти зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи. Зокрема, уніфікувати систему надбавок і коефіцієнтів для всіх ланок освіти, а також запровадити субверцію чи дотацію для громад на оплату праці в дошкіллі.

Наприкінці липня голова комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що через відсутність вчасно прийнятих нормативних актів на виконання закону "Про дошкільну освіту" лише 16% громад скористалися можливістю доплат до зарплати працівникам дитсадків.