Фінансування наукових установ зміниться з 2026 р., хто не пройде атестацію, може бути реорганізований - Лісовий

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що з 2026 року запускається нова формула базового фінансування наукових установ, хто не пройде атестацію може бути реорганізований.

"Вперше в історії України ми провели достатньо системну і обʼєктивну державну оцінку всіх без виключення субʼєктів наукової діяльності, що фінансуються за кошти державного бюджету", - сказав Лісовий на заході, присвяченому Всесвітньому дню науки в Києві у середу.

За його словами, була проведена атестація понад 500 наукових установ і університетів, що провадять наукову діяльність за шістьма основними напрямками (аграрно-ветеринарний, суспільний, інженерно-технологічний, природничо-математичний, біомедичний, гуманітарно-мистецький).

"Важливо розуміти, що це не перевірка, це аудит потенціалу, щоб побачити, де наука насправді працює, створює, впроваджує і куди перш за все треба інвестувати, куди треба нарощувати ресурси", - заявив Лісовий.

Міністр зазначив, що результати атестації стали основою для нової моделі базового фінансування науки - додаткові гроші йтимуть не за площею, не за штатом, а за результатом діяльності.

"У першій історії держави це додаткове базове фінансування отримають установи, які довели свою ефективність", - наголосив міністр, і розповів, що на сьогодні уже 23 наукові установи пройшли атестацію і отримали фінансування в поточному році.

Лісовий також зазначив, що ті установи, які не пройдуть атестацію можуть бути реорганізовані.

"Ми, у всякому разі, так рекомендуємо засновникам, зокрема Академіям наук. Можуть бути реорганізовані, можуть бути доєднані до сильніших команд, звичайно, за відповідною галуззю і відповідно до того регіону, в якому вони знаходяться", - додав міністр.

За його словами, у такому разі, при реорганізаціях зберігаються ефективні кадри, які є в тих інституціях, що неуспішно пройшли атестацію, а також зберігається їх майно.

"Ніхто в державі не планує знищувати науку, науковців і ці установи. Ми говоримо про обʼєднання з кращими установами", - наголосив в свою чергу заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов.

"З 1 січня 26-го року запускається нова формула базового фінансування... Для гуманітарних наук: 20% коштів підуть на сучасне обладнання, 18% – на накладні витрати, 62% – це заробітна плата та інші видатки. Для природничих наук: 35% – це сучасне обладнання, 18% – на накладні витрати, 47% – заробітна плата", - розповів міністр Лісовий, додавши, що в проєкті державного бюджету уряд на 26-й рік передбачено майже 3 млрд грн на підтримку науки за цією моделлю.

За його словами, це дасть змогу підвищити, перш за все, зарплати науковців, поновити лабораторії і залучати молодих дослідників.

"158 наукових установок, отримують додаткове фінансування з 3 млрд грн, та 110 університетів, які найуспішніше провадять наукову діяльність. На основі результатів атестації запускаємо п’ятирічне базове фінансування", - додав він.

Як повідомлялося, в липні Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу базового фінансування для наукових установ за результатами державної атестації у 2025 році.