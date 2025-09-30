Інтерфакс-Україна
Події
10:01 30.09.2025

Деякі сценарії підвищення зарплат педагогам в 2026р потребують більше коштів, ніж закладено в проекті бюджету - Лісовий

Розглядається декілька сценаріїв етапності підвищення заробітних плат педагогам в 2026 році, деякі з них потребують більше коштів, ніж закладено в проекті державного бюджету, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

"Ми заклали 53,8 млрд грн на підвищення престижності праці педагогів. Відповідно до задекларованих прем'єр-міністеркою позицій ми передбачаємо загальне зростання заробітної плати вчителів на 50% в кілька етапів. Яким буде сценарій етапності підвищення зарплат нами уже опрацьовано, і буде представлено завтра (30 вересня) прем'єр-міністерці і голові комітету, і завтра на нараді приймемо рішення по одному із сценаріїв", - сказав Лісовий на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій у понеділок.

Він зазначив, що є декілька сценаріїв, зокрема і такий, що дана програма буде об'єднана з освітньою субвенцією, або ж буде обрано інший підхід.

"Міністерство фінансів очікує від нам моделі, в який спосіб ми будемо піднімати - чи ми йдемо через збільшення окладу, чи встановлюємо якусь додаткову надбавку, над цим ми зараз працюємо", - додав Лісовий.

Також міністр відзначив, що деякі із сценаріїв вкладаються у задекларовану передбачену суму (53,8 млрд грн), а деякі виходять за неї.

Крім того, за його словами сценарії передбачають два підходи, один з яких - це підвищення зарплат лише для працівників шкіл, інший - підвищення для працівників шкіл, закладів професійно-технічної і фахової передвищої освіти.

Як повідомлялося, 5 вересня міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що на сьогодні в державному бюджеті немає достатніх коштів на виконання статті "Закону про освіту" щодо оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.

16 вересня міністр освіти Лісовий заявив, що проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

29 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про необхідність виконати закон "Про освіту" і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.

 

