Інтерфакс-Україна
Події
12:26 25.09.2025

Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

3 хв читати
Міносвіти представило концепцї освітніх галузей політики "Освіта для життя"

Міністерство освіти і науки України представило 10 концепцій освітніх галузей політики "Освіта для життя".

"Це основоположний документ, який визначає що і в який спосіб будуть вивчати наші діти продовж найближчих десятиліть. Це частина політики "Освіт для життя", але хочу сказати, що це не новий проєкт, який замінює "Нову українську школу", це частина і елемент реформи НУШ, який розвиває, доповнює і адаптує її, в тому числі, до сучасного контексту", - сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий на заході "Освіта для життя: презентація концептуальних засад освітніх галузей" у четвер в Києві.

Він зазначив, що у даній політиці враховуються воєнний виклик, технологічні прориви, зміну структури української економіки.

"Важливо, щоб школа не тільки наповнювала дітей знаннями, але і формувала у дітей вміння застосовувати ці знання на практиці, формувала ціннісні орієнтири, які дозволяють сформувати моральну мотивацію до активної діяльності, формувала критична, креативне, конструктивне і піклувальне мислення", - зазначив міністр.

За його словами, концепції сформовані таким чином, щоб навчання в школі було цілісним, послідовним і комплексним.

Він розповів, що на основі концепцій будуть формуватися нові модельні навчальні програми, програми для професійного зростання педагога і освітнього управлінця, нові підходи до формування підручників.

Лісовий розповів, що уже проходить пілотування трьох концепцій (мистецька, технологічна і природнича галузі) у 64 школах, які зголосилися на експериментальний проєкт, а далі буде масштабування.

Крім того, Міністерство також презентує ще одну складову концепцій - архітектурно-дизайнерські настанови щодо облаштування шкільних просторів, лабораторій, класів, майстерень, бібліотек, шкільних студій.

"Змінюємо не тільки зміст, але змінюємо саме фізичне середовище наших шкіл", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що на основі концепцій Міносвіти планує до 2030 року: оновити модельні навчальні програми для всіх освітніх циклів; змінити підходи до створення, апробації та експертизи підручників і навчально-методичних матеріалів; розробити нові програми професійного розвитку для вчителів і освітніх управлінців; оновити освітні простори і їхнє оснащення відповідно до спеціально розроблених гайдбуків.

Крім того, в подальшому буде створена цифрова платформи для освітян, на якій будуть доступні: галузеві путівники, створені на основі концептуальних засад; інтерактивний освітній поступ учнівства з 1 до 12 класу; приклади реалізації наскрізних умінь і ключових компетентностей; інструменти для оцінювання навчальних результатів учнівства.

Як повідомлялося, в серпні Міністерство освіти і науки затвердило концепції освітніх галузей на 2025-2030 роки в межах політики "Освіта для життя".

"Освіта для життя" — це комплексна політика Міносвіти, спрямована на системне оновлення змісту шкільної освіти, продовження та посилення реформи "Нової української школи". Її мета — забезпечити цілісний освітній досвід, у якому зміст освіти, підходи до викладання та шкільний простір доповнюють одне одного й допомагають учням і ученицям ліпше розуміти світ і себе в ньому.

Теги: #освіта_для_життя #міносвіти #лісовий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:51 25.09.2025
Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

Дошкілля і позашкілля повинні бути привʼязані до зростання зарплат в школі - Лісовий

11:16 25.09.2025
Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

Міносвіти ще напрацьовує механізм запланованого на 2026р підвищення зарплати педагогам - Лісовий

13:23 23.09.2025
Міносвіти затвердило модельні навчальні програми для дітей з окупованих територій

Міносвіти затвердило модельні навчальні програми для дітей з окупованих територій

16:52 22.09.2025
Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

Мінфін і Міносвіти шукають рішення щодо створення гідних умов оплати праці педпрацівникам - Свириденко

10:51 19.09.2025
Лісовий: уряд має працювати над проблемою зарплат медпрацівників шкіл

Лісовий: уряд має працювати над проблемою зарплат медпрацівників шкіл

10:09 19.09.2025
У закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат - Міносвіти

У закладах вищої освіти України є надлишок фізичних місць на бакалаврат - Міносвіти

13:43 18.09.2025
Закон про професійну освіту набув чинності

Закон про професійну освіту набув чинності

13:23 16.09.2025
Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

Перебування в кадровому резерві вчителів на прифронтових територіях передбачає виплату не менше 2/3 окладу

12:11 16.09.2025
Міносвіти: відкрито три нові освітні простори "Школи супергероїв"

Міносвіти: відкрито три нові освітні простори "Школи супергероїв"

11:46 16.09.2025
Міносвіти вперше запроваджено формульний розподіл місць в аспірантуру

Міносвіти вперше запроваджено формульний розподіл місць в аспірантуру

ВАЖЛИВЕ

ГУР знищило два російські Ан-26 та ворожі РЛС у тимчасово окупованому Криму

Генштаб зафіксував впродовж доби 160 бойових зіткнень

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

Сили оборони ліквідували черговий ворожий Су-34

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 122 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

В результаті удару ГУР морськими дронами паралізовано роботу нафтових терміналів РФ у Туапсе та Новоросійску ― джерела

В Україні в найближчі дві доби без опадів - Укргідрометцентр

СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

Представники Українського та Французького Червоного Хреста  обговорили напрямки співпраці.

Атаки РФ залишили без світла споживачів у двох областях, планових обмежень е/е немає – "Укренерго" та Міненерго

Росіяни просунулися у двох областях - DeepState

ЄС готується до завершення дії тимчасового захисту для українців

САП: передано до суду справу працівника СБУ, викритого на вимаганні $300 тис.

В результаті успішної атаки ГУР у РФ "упала" національна банківська система швидких платежів

Росіяни атакували Ніжин, без електрики лишилися близько 30 тис. абонентів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА