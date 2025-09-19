Лісовий: уряд має працювати над проблемою зарплат медпрацівників шкіл

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє про несправедливість по відношенню до медичних працівників в системі закладів загальної середньої освіти, і вважає, що уряд має працювати над цією проблемою.

"Це дійсно так, ми маємо таку несправедливість по відношенню до медичних працівників, які працюють в системі закладів загальної середньої освіти. Але слід зазначити, що з освітньої субвенції місцевим бюджетам фінансуються лише педагогічні працівники. Виплата заробітних плат медичним працівникам закладам загальної середньої освіти здійснюється з місцевих бюджетів", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на питання про дисбаланс в зарплатах медичних працівників в системі Міносвіти і в системі Міністерство охорони здоров'я.

Він зазначив, що уряд має працювати над цією проблемою і вирівнювати заробітні плати в двох системах.