Через війну в Україні пошкоджено чи зруйновано 17,1% закладів освіти - Лісовий

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні пошкоджено чи зруйновано 4358 закладів освіти, що складає 17,1% від загальної кількості, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Кожен шостий заклад освіти в Україні постраждав від російської агресії. На початок жовтня 2025 року 17,11% із 25 465 закладів освіти були пошкоджені (3958) або зруйновані (400). Серед них — найбільше шкіл (2046) і дитсадків (1506)", - написав Лісовий в телеграм-каналі.

За його словами, попри російський терор освітньої інфраструктури, держава спрямовує ресурси на відновлення доступу до навчання та розвиток очної освіти, зокрема, на ці цілі уряд виділив понад 11 млрд грн.

Водночас він наголосив, що гарантувати безпечні умови навчання на всіх рівнях неможливо без підтримки міжнародних партнерів.

"Завдяки співпраці з ЄС, урядами Бельгії, Швеції, Литви та Ірландії на інфраструктурні проєкти залучено понад €70 млн підтримки у 2024–2025 роках. Також значну допомогу Міністерство освіти і науки отримує в межах партнерства з World Bank Ukraine та UNICEF Ukraine. Ми щиро вдячні всім партнерам за цю підтримку", - написав міністр.

Як повідомлялося, станом на початок вересня при закладах освіти діяло 14010 укриттів, 461 укриття перебувають на стадії проектування, будівництва або ремонту. Таким чином, в Україні 90% від усіх шкіл мають укриття, з них власні укриття - 80%, а 645 шкіл ще їх не мають.