Лісовий: причина низького вступу на інженерні і природничі спеціальності - в школі

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що без зміни підхід до викладання і зміни шкільного середовища інтерес випускників до інженерних і природничих спеціальностей не підвищиться.

"Причина низького вступу на інженерні і природничі спеціальності власне в школі. І завдання саме школи закохати в ці галузі знань. Тому, шкільне середовище, як фізичне, так і змістове, так і світоглядна база вчителя повинні бути переосмислені", - сказав Лісовий журналістам у четвер в Києві, відповідаючи на запитання, чи планується змінювати підходи для заохочення випускників шкіл вступати на інженерні і технічні спеціальності.

Міністр наголосив, що починаючи з 5-го класу необхідно працювати послідовно в напрямку формування любові і розуміння цих галузей.

"Скільки б ми не розширювали "двері входу" в університети, ці можливості не будуть наповнені, держзамовлення, яке ми розширили, не буде наповнено, якщо в школі ми не змінемо підхід до викладання і не змінемо саме середовище школи", - наголосив міністр.