Інтерфакс-Україна
Події
10:32 30.06.2025

Вступна кампанія до профтехів розпочинається з 1 липня

2 хв читати
Вступна кампанія до профтехів розпочинається з 1 липня

Вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти розпочинається з 1 липня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Брак кадрів — один із ключових викликів для країни, який безпосередньо впливає на спроможність до економічного й інфраструктурного відновлення. До прикладу, нещодавно Конфедерація будівельників України заявила про нестачу кваліфікованих фахівців на 70%. А за даними Мінцифри, понад 85% вакансій — це професії, яких навчають у профтехах: електрик, будівельник, слюсар, зварювальник, кухар, кондитер, перукар, водій, IT-фахівець, радіотехнік тощо. Запрошуємо молодь і дорослих, зокрема ветеранів та вимушено переміщених осіб, опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії в профтехах і розпочати власну карʼєру", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що подати заяву на вступ потрібно до кінця вересня — особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

"Щоб знайти й обрати профтех в Україні, перейдіть на сайт Профтех онлайн і натисніть на розділ "Вибери свій". За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією. Крім того, на сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ", - розповіли у відомстві.

У Міносвіти нагадали, що тривалість навчання в профтехах — від 6 місяців до 3 років.

"Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія — від 1350 грн", - додали у відомстві.

Зазначається, що заклади самостійно визначають терміни приймання документів — зазвичай з 1 липня до кінця серпня, але можливий також донабір до кінця вересня. 

"Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є конкурсний добір — його етапи кожний заклад визначає самостійно. Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва", - додали у відомстві.

Теги: #вступна #профтехосвіта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 04.11.2024
Найпопулярнішими професіями під час вступу до профтехів стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист

Найпопулярнішими професіями під час вступу до профтехів стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист

11:35 01.11.2024
В Україні закінчилася вступна кампанія-2024

В Україні закінчилася вступна кампанія-2024

18:59 25.07.2024
Мінекономіки запустило реформу центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості

Мінекономіки запустило реформу центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості

11:27 03.07.2024
Стартувала реєстрація на вступні випробування для вступників на бакалавра

Стартувала реєстрація на вступні випробування для вступників на бакалавра

10:34 03.11.2023
В Україні створять 100 навчально-практичних центрів на базі закладів профосвіти у 2024 році

В Україні створять 100 навчально-практичних центрів на базі закладів профосвіти у 2024 році

15:14 30.08.2023
Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1 жовтня 2023 року

Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1 жовтня 2023 року

11:28 24.05.2023
Міністр Лісовий: Профтех - це вдалий варіант освіти для дорослих

Міністр Лісовий: Профтех - це вдалий варіант освіти для дорослих

17:44 21.03.2023
Лісовий: Наше завдання - до 50% молоді направити у професійну освіту

Лісовий: Наше завдання - до 50% молоді направити у професійну освіту

16:54 27.07.2022
Шкарлет: Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі

Шкарлет: Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі

21:01 04.05.2022
Міносвіти спростило порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році

Міносвіти спростило порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році

ВАЖЛИВЕ

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

Загиблому пілоту Устименку присвоєно звання героя України - указ

Україна вийшла з Оттавської конвенції, бо опинилась в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону, – МЗС

Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

ЗСУ контролюють більшість дніпровських островів у Херсонській області

ОСТАННЄ

СБУ затримала в Одесі ворожих навідників - лікарку та експрацівника УЗ

Спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України доповнює існуючі механізми правосуддя – юрист

Шмигаль подякував королю Іспанії за всебічну підтримку країни від початку повномасштабної війни

Київська влада відхилила петицію про облаштування у Києві Центрального парку на місці колишнього трамвайного депо

Польща планує збільшити виробництво снарядів у 5 разів, до 150-180 тис. одиниць на рік

МЗС України відреагувало на заяву словацького міністра про "прощення Росії": Росія вдарить вас і по іншій щоці

Сенат США, як очікується, у липні займеться розглядом проєкту санкцій проти РФ

Сили оборони знешкодили 74 зі 107 ударних БпЛА

На Харківщині 2 загиблих і 8 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів за добу

До Києва приїхав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА