Вступна кампанія до профтехів розпочинається з 1 липня

Вступна кампанія до закладів професійно-технічної освіти розпочинається з 1 липня, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Брак кадрів — один із ключових викликів для країни, який безпосередньо впливає на спроможність до економічного й інфраструктурного відновлення. До прикладу, нещодавно Конфедерація будівельників України заявила про нестачу кваліфікованих фахівців на 70%. А за даними Мінцифри, понад 85% вакансій — це професії, яких навчають у профтехах: електрик, будівельник, слюсар, зварювальник, кухар, кондитер, перукар, водій, IT-фахівець, радіотехнік тощо. Запрошуємо молодь і дорослих, зокрема ветеранів та вимушено переміщених осіб, опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії в профтехах і розпочати власну карʼєру", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що подати заяву на вступ потрібно до кінця вересня — особисто в закладі або онлайн через електронний кабінет на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

"Щоб знайти й обрати профтех в Україні, перейдіть на сайт Профтех онлайн і натисніть на розділ "Вибери свій". За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією. Крім того, на сайті можна детальніше дізнатися про напрями навчання, переваги робітничих професій, а також отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ", - розповіли у відомстві.

У Міносвіти нагадали, що тривалість навчання в профтехах — від 6 місяців до 3 років.

"Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія — від 1350 грн", - додали у відомстві.

Зазначається, що заклади самостійно визначають терміни приймання документів — зазвичай з 1 липня до кінця серпня, але можливий також донабір до кінця вересня.

"Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є конкурсний добір — його етапи кожний заклад визначає самостійно. Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва", - додали у відомстві.