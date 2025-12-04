Інтерфакс-Україна
08:58 04.12.2025

Вступна кампанія до вишів у 2026 році не передбачатиме мотиваційних листів - Міносвіти

Вступна кампанія до вищих навчальних закладів у 2026 році не передбачатиме такої опції як мотиваційні листи, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №13650 щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року. Документ забезпечує проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) як основного інструменту відбору до закладів вищої освіти та продовжує практику відмови від обов’язкової ДПА для випускників у воєнний час", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що Міносвіти готує пакет пропозицій до порядку прийому з акцентом на прозорості умов, підтримці захисників і мешканців постраждалих територій, цифровізації процедур та наближенні української вищої освіти до європейських стандартів відповідно до Стратегії розвитку вищої освіти на 2022-2032 роки. 

"Одне з ключових рішень – відмова від мотиваційних листів, які фактично перестали бути інструментом відбору й часто писалися за допомогою комерційних авторів або штучного інтелекту. Порядок прийому буде переписано в більш зрозумілій структурі та мовою, орієнтованою не лише на приймальні комісії, а й на вступників та їхніх батьків", - додали у відомстві. 

Міністерство закликатиме заклади вищої освіти, студентське самоврядування, роботодавців і громадські організації подавати пропозиції, щоб узгодити правила вступу з потребами здобувачів освіти та завданнями модернізації системи вищої освіти України. 

Як повідомлялося, 3 грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який визначає формат та правила здачі національного мультипредметного тесту (НМТ) та вступної кампанії 2026 року. Зокрема, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним - вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році. Також, як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА), а також ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти.

