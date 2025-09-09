Інтерфакс-Україна
Події
14:39 09.09.2025

Міносвіти: один з викликів вступної кампанії-2025 - створення недружніх умов для "ухилянтів"

2 хв читати
Міносвіти: один з викликів вступної кампанії-2025 - створення недружніх умов для "ухилянтів"
Фото: Pixabay

Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров заявляє, що одним із викликів вступної кампанії 2025 року є створення недружніх умов для тих, хто хоче використовувати вступ для отримання відстрочки від мобілізації.

"Було критиковано чимало закладів вищої освіти в 2022, 2023, 2024 роках за лояльне ставлення до тих, хто вступав не для того, щоб навчатися, а для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Тому один з викликів цієї вступної кампанії - це створення недружніх умов для ухилянтів", - сказав він на прес-конференції у вівторок в Києві, присвяченій підсумкам вступної кампанії 2025 року.

Шаров зазначив, в цьому році реєстрація електронних кабінетів вступників на всіх рівнях показує зменшення їх кількості орієнтовно на 4-6%, ніж в попередньому році.

Він додав, що фактори такого скорочення є самими різноманітними.

"Найбільша кількість скорочення учасників вступної кампанії припадає на вступників в аспірантуру і в магістратуру. В першу чергу, це наслідки отого вибуху бажаючих навчатися в аспірантурі в 2022, 2023, 2024 роках, який уже залишається позаду. Тому, у нас поступово кількість вступників повертається до реальності, наприклад 2021 року", - додав Шаров.

Як повідомлялося, в 2025 році до університетів, академій та інститутів зараховано 178,7 тис. першокурсників, з них 64,9 тис. навчатимуться за державним замовленням. Також отримали рекомендації до зарахування на бюджет понад 31,2 тис. вступників на магістратуру.

"Не слід говорити, що не повинно бути чоловіків 25+ в університетах. Були, є і будуть. Для порівняння: 2021 рік - 7631 особа, яка вступила до університетів; 24726 - в 2022 році; 53513 - в 2023 році; далі падіння до 24375 - в 2024 році; і 15156 - в 2025 році", - розповів чиновник, опираючись на дані цьогорічного бакалаврату.

Шаров допустив, що різниця в зменшені кількості вступників орієнтовно на 10 тис. в рамках вступної кампанії 2025 року, якраз може бути за рахунок створення несприятливих умов для потенційних "ухилянтів".

Теги: #вступна #кампанія #відстрочка #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 08.09.2025
Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

Міносвіти з партнерами запустили онлайн-курс для вчителів про реформу старшої школи

14:05 08.09.2025
Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

Лісовий: ми зіткнулися з інформкампанією, спрямованою на зневіру молоді в можливості вчитися в Україні

11:40 05.09.2025
Міносвіти готово проводити роз'яснення щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів

Міносвіти готово проводити роз'яснення щодо неприпустимості долучення молоді до незаконних кол-центрів

11:20 01.09.2025
В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

В Україні працює 56 релокованих шкіл - Лісовий

09:46 01.09.2025
В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

В Україні розпочався 2025/2026 навчальний рік

10:22 30.08.2025
Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою Настею Каменських

Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою Настею Каменських

13:47 28.08.2025
Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

Міносвіти: 88% школярів вчитимуться в очному чи змішаному форматах з вересня

14:37 27.08.2025
Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

Міносвіти продовжило вступ до профтехів до 1 жовтня

10:02 27.08.2025
Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

Міносвіти: 31,2 тис. вступників на магістратуру отримали рекомендації на бюджет

15:11 26.08.2025
Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

Міносвіти затвердило концепції освітніх галузей в межах політики "Освіта для життя"

ВАЖЛИВЕ

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

Наслідки удару по Яровій на 12:30: 21 людина загинула і стільки ж поранено

Росіяни нанесли авіаудар по селищу Ярова на Донеччині, більше 20 людей загинуло - Зеленський

ОСТАННЄ

Київська влада шукає можливості збереження цін на проїзд в громадському транспорті – Кличко

Генпрокурор про співпрацю з Радою Європи: врегулюємо збір е-доказів, покращимо OSINT-розвідку воєнних злочинів

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

Львівщина вже на 85% готова до зимового періоду - глава ОВА

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

Внаслідок обстрілу Ярової отримала поранення начальниця відділення "Укрпошти"

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

Дезертир з Одещини коригував ракетно-дронові атаки ворога

Мінцифри хоче із допомогою "Дії" гейміфікувати процес вирішення проблем на місцях – 1-й віцепремʼєр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА