Міносвіти: один з викликів вступної кампанії-2025 - створення недружніх умов для "ухилянтів"

Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров заявляє, що одним із викликів вступної кампанії 2025 року є створення недружніх умов для тих, хто хоче використовувати вступ для отримання відстрочки від мобілізації.

"Було критиковано чимало закладів вищої освіти в 2022, 2023, 2024 роках за лояльне ставлення до тих, хто вступав не для того, щоб навчатися, а для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Тому один з викликів цієї вступної кампанії - це створення недружніх умов для ухилянтів", - сказав він на прес-конференції у вівторок в Києві, присвяченій підсумкам вступної кампанії 2025 року.

Шаров зазначив, в цьому році реєстрація електронних кабінетів вступників на всіх рівнях показує зменшення їх кількості орієнтовно на 4-6%, ніж в попередньому році.

Він додав, що фактори такого скорочення є самими різноманітними.

"Найбільша кількість скорочення учасників вступної кампанії припадає на вступників в аспірантуру і в магістратуру. В першу чергу, це наслідки отого вибуху бажаючих навчатися в аспірантурі в 2022, 2023, 2024 роках, який уже залишається позаду. Тому, у нас поступово кількість вступників повертається до реальності, наприклад 2021 року", - додав Шаров.

Як повідомлялося, в 2025 році до університетів, академій та інститутів зараховано 178,7 тис. першокурсників, з них 64,9 тис. навчатимуться за державним замовленням. Також отримали рекомендації до зарахування на бюджет понад 31,2 тис. вступників на магістратуру.

"Не слід говорити, що не повинно бути чоловіків 25+ в університетах. Були, є і будуть. Для порівняння: 2021 рік - 7631 особа, яка вступила до університетів; 24726 - в 2022 році; 53513 - в 2023 році; далі падіння до 24375 - в 2024 році; і 15156 - в 2025 році", - розповів чиновник, опираючись на дані цьогорічного бакалаврату.

Шаров допустив, що різниця в зменшені кількості вступників орієнтовно на 10 тис. в рамках вступної кампанії 2025 року, якраз може бути за рахунок створення несприятливих умов для потенційних "ухилянтів".