Бабак про вступну кампанію-2025: Оптимізму не додають популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу

Середній рівень конкурсного балу по регіонах при подачі заяв на вступ до вишів у 2025 році становить 145 із 200, розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Оптимізму не додають дві речі: популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу", - написав Бабак в телеграм-каналі, коментуючи вступну кампанію 2025 року.

Зокрема, за його словами, середній конкурсний бал по регіонах цього року становить 145 (з 200); найвищий середній бал у Харківській області - 153,2; у Києві середній бал становить 148,4.

Щодо популярних спеціальностей, то за словами голови комітету, ситуація не змінюється вже кілька років - на першу десятку найпопулярніших спеціальностей надійшло від 21 до 71 тис. заяв (на здобуття ступеню бакалавра).

"Інженерні спеціальності, критично необхідні для відновлення, користуються набагато меншою популярністю. Заяв на біологію було близько 2 тисяч, хімію – майже 900, фізику – 600, математику – трохи більше тисячі. Традиційно високий попит на агрономію (більше 9 тис. заяв) та правоохоронну діяльність (13 тис.)", - написав Бабак.

Як повідомлялося, під час вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і медичного магістра подано 816 тис. заяв, що на 3% більше, ніж попереднього року. Серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина.

Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв від вступників стали Львівський національний університет ім. І.Франка, Національний університет "Львівська політехніка" і Київський національний університет ім Т.Шевченка.