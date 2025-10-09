Інтерфакс-Україна
Політика
08:47 09.10.2025

Рейтинг Макрона впав до рекордно низьких 14% на тлі політичної кризи в країні - опитування

Фото: Фото АР

Рейтинг схвалення діяльності президента Франції Емманюеля Макрона досяг рекордно низького показника з часу його приходу до влади, свідчать результати опитування компанії Elabe для видання "Еко".

Згідно з даними опитування, лише 14% французів позитивно оцінюють роботу Макрона. Зазначається, що цей показник зменшився на три процентні пункти за один місяць.

Тим часом інше дослідження показало, що ультраправа партія "Національне об'єднання" користується найбільшою підтримкою серед респондентів. Так, близько 35% опитаних готові віддати свій голос за кандидата від цієї партії на виборах президента 2027 року. Згідно з опитуванням Toluna Harris Interactive, кандидат від "Національного об'єднання" має шанси вийти до другого туру виборів разом із кандидатом від лівих.

Ще одне опитування досліджувало шанси "Національного об'єднання" в разі розпуску Національних зборів. Так, дослідження OpinionWay показало, що ультраправі могли б отримати від 33% до 34% голосів.

У понеділок, 6 жовтня, прем'єр Франції Себастьєн Лекорню подав президенту країни прохання про відставку, Макрон прийняв її. Лекорню, який очолював міністерство оборони в кабінеті Байру, був призначений прем'єром 9 вересня.

У прихильників Макрона після виборів 2024 року немає більшості в парламенті. Тому жоден призначений уряд не може стабільно працювати без підтримки хоча б частини опозиції.

Теги: #популярність #франція #президент

