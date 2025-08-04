ЛНУ ім. Франка, Львівська політехніка і КНУ ім. Шевченка - найпопулярніші за кількістю поданих заяв

Найпопулярнішими вишами за кількістю поданих заяв від вступників стали Львівський національний університет ім. І.Франка, Національний університет "Львівська політехніка" і Київський національний університет ім Т.Шевченка, розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Дивлячись на топ-десять вишів, куди цьогоріч вступники найбільше подавали заяви, можна сказати, що немає єдиного "центру тяжіння", куди масово прагнуть вступити всі. Навпаки, бачимо різноманіття. Абітурієнти обирають не лише столичні, а й регіональні університети", - написав Бабак в телеграм-каналі.

Зокрема, серед основної категорії вступників (ті, хто вступають на бакалавра після середньої школи) найпопулярнішим стали: Львівський національний університет ім. І.Франка (44 тис. заяв); Національний університет "Львівська політехніка" (41,8 тис. заяв); Київський національний університет ім Т.Шевченка (34,1 тис. заяв); Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (28,4 тис. заяв); Державний торгівельно-економічний університет (22,8 тис. заяв); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Київський університет ім. В.Гетьмана; Харківській національний ім. В.Каразіна; Волинський національний університет імені Лесі Українки.

"До речі, розмови, що діти масово виїхали за кордон і наші аудиторії на початку року будуть порожніми, як бачимо, виявилися перебільшенням. Цьогоріч було подано понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з них близько 800 тисяч – на бакалаврат. Це навіть більше, ніж торік. Тобто спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не бачимо. Навпаки, бачимо вступна кампанія активна", - підкреслив голова комітету.

Він розповів, що майже третина заяв (29,4%) припадає на Київ, вдвічі менше – на Львівщину, а потім йдуть Харків, Одеса і Дніпро.

"Характерно, що по кількості заяв на бюджет ситуація плюс-мінус така сама, але Харківщина і Одещина там міняються місцями. Припускаю, що в Харкові вступники переважно орієнтуються на державні університети та спеціальності, тоді як в Одесі більше тяжіють до приватних закладів освіти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, під час вступної кампанії 2025 року на бакалаврат і медичного магістра подано 816 тис. заяв, що на 3% більше, ніж попереднього року. Серед спеціальностей, які зібрали найбільше заяв у 2025 році: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг, економіка та міжнародні економічні відносини, комп’ютерні науки, середня освіта, інженерія програмного забезпечення і медицина.