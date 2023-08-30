Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжено до 1 жовтня 2023 року

В Україні вступну кампанію до закладів професійної освіти продовжено до 1 жовтня 2023 року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Насамперед нам важливо створити комфортні та безперешкодні умови для вступу всіх охочих до профтехів. Продовження термінів вступу – це виграшний час насамперед для вступників із територій проведення воєнних дій або тих, які перебувають у тимчасовій окупації. Ну і, звісно, для тих, хто хотів здобути професійну освіту, але досі не наважувався", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.