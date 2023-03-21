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17:44 21.03.2023

Лісовий: Наше завдання - до 50% молоді направити у професійну освіту

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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що одним із пріоритетів у роботі буде розвиток професійно-технічної освіти.

"Одним із пріоритетів ми будемо ставити перед собою розвиток професійно-технічної освіти, розвиток професійних коледжів. Наше завдання - до 50% молоді направити у професійну освіту, дати їм хорошу якісну професію, і це потребуватиме, звісно, нового підходу до функціонування професійної освіти", - сказав Лісовий на засіданні Верховної Ради у вівторок.

За його словами, для цього потрібно буде чітко розмежувати базову школу, після якої дитина та її батьки мають ухвалити свідоме рішення, куди їм рухатися далі: "до здобуття професії або до здобуття академічної освіти, до здобуття вищої освіти й далі - в науку".

"Профільна школа, академічні ліцеї - питання відкрите, воно досить дороге, але ми однозначно йдемо цим шляхом... Ми ще не розраховували вартість цього питання, але академічний ліцей має бути відмежований від базової школи", - заявив він.

Міністр зазначив, що професійно-технічна освіта має бути укрупнена, а також має бути ресурсно збагачена за рахунок і внутрішнього, і зовнішнього ресурсу.

Теги: #міносвіти #лісовий #профтехосвіта

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